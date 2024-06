Külföld :: 2024. június 25. 21:08 ::

Katonai zubbonyban "köszönt el" a parlamentben az SOS Romania EP-be bejutott méretes amazonja; az elnökválasztáson is indulni akar

A június 9-i választáson az SOS Romania párt listavezetőjeként európai parlamenti (EP-) mandátumot szerzett Diana Sosoaca szenátor kedden bejelentette, hogy az ősszel megszervezendő elnökválasztáson is indul.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a botránykeltéseiről elhíresült, a román média által szélsőségesnek nevezett Sosoaca a bukaresti parlament két házának keddi együttes ülésén egy katonai zubbonyban jelent meg, és a szószékről bejelentette: ez az utolsó parlamenti felszólalása, mivel EP-képviselővé választották.

A női törvényhozóknak azt mondta, ne engedjék, hogy a "faragatlan" férfi kollégáik sértegessék őket. Kifejtette, katonai zubbonyának szimbolikus jelentősége van, azt jelképezi, hogy a nők fogják megvédeni az országot , miután a férfiak "gyávák" lettek, és "nevetség tárgyává tették magukat a parlamentben".

"Viszontlátjuk még egymást, mert jelöltetem magam Románia államfői tisztségére! Nem szabadultok meg tőlem: meg fogjátok tanulni tisztelni a romániai nőket, anyátokat, feleségeteket, nővéreiteket" - idézte Sosoacát a román hírügynökség.

Alfred Simonis, a képviselőház ügyvivő elnöke a bejelentés után azt kívánta Diana Sosoacának, hogy európai parlamenti mandátuma a bukarestinél "nyugodtabb" legyen.

Sosoaca 2020-ban - a parlamenti küszöb átlépésével akkor még meglepetést okozó - Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) listáján jutott szenátori mandátumhoz, de néhány hónap után kizárták az AUR-ból. Folyamatos hangoskodásával azonban akkora médiafigyelmet vívott ki magának és veszekedéseivel, állandó Facebook-közvetítésével akkora követői tábort alakított ki, hogy egy májusi közvélemény-kutatás adatai szerint Románia második legismertebb politikusává vált Victor Ponta volt kormányfő után, akiről többen hallottak (a megkérdezettek 95 százaléka), mint Marcel Ciolacu miniszterelnökről (94 százalék).

A közbizalom tekintetében az INSCOP közvélemény-kutató több mint öt százalékponttal Ciolacu mögött, 18,5 százalékon mérte Sosoacát, de ez is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy listavezetőként brüsszeli képviselethez juttassa az általa alapított SOS Romania pártot.

Az SOS Romania 450 ezer szavazatot szerzett, 2900-zal többet, mint amennyire az ötszázalékos küszöb átlépéséhez szükség volt.

Sosoaca bukaresti főpolgármesternek is jelöltette magát, de a fővárosban csak 18 531 szavazatot kapott, az érvényes voksok 2,5 százalékát.

Diana Sosoacán kívül eddig George Simion, az AUR elnöke, és Nicolae Ciuca szenátusi házelnök, a kormánykoalícióban részt vevő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson. A voksolás időpontjáról azonban vita van a koalíciós pártok között: Marcel Ciolacu szociáldemokrata kormányfő ragaszkodik a korábban kijelölt szeptemberi dátumhoz, míg a PNL most már azt szeretné elérni, hogy az év végén esedékes parlamenti választások időszakában rendezzék meg az elnökválasztást is.

(MTI nyomán)

