Külföld :: 2024. november 11. 18:44 ::

Törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán parlament elé a pornográfia dekriminalizálásáról

Számos ukrán képviselő közös törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a pornográfia dekriminalizálásáról az ukrán parlamentnek - tájékoztatott hétfőn a Telegramon Jaroszlav Zseleznyak képviselő, aki maga is a módosítás kezdeményezői között van.

"Ez a verzió konzervatívabb, de a bizottsággal és a munkacsoporttal folytatott több mint egyéves vita után örömmel jelenthetem be, hogy kompromisszum született" – írta Zseleznyak. Közlése szerint az előterjesztők azt javasolják, hogy intim jellegű videók birtoklása miatt ne ítéljenek automatikusan 3-5 évnyi börtönbüntetésre embereket. Rámutatott arra, hogy a jelenleg hatályos btk-cikkely értelmében még az is büntethető, aki meztelen fotókat tárol a személyes mobiltelefonján. Eközben a pornófilmek készítése és terjesztése már törvényes az országban, és abból adóbevétele is származik az államnak - mutatott rá.

Kiemelte, hogy az átdolgozás után beterjesztett javaslat értelmében a büntetőjogi felelősség továbbra is fennmarad a beleegyezés nélküli pornográf felvétel készítéséért, illetve terjesztéséért, az extrémnek minősített pornográfiáért, valamint büntetendő marad a gyermekpornográfia, illetve pornográf tartalmak terjesztése is gyerekek körében. Ugyancsak bűncselekmény marad a prostitúció, a prostituáltak futtatása és az embercsempészet - szögezte le a képviselő.

Zseleznyak arra kérte képviselőtársait, hogy a majdani szavazáskor tegyék félre ideológiai meggyőződésüket. "Tökéletesen megértem, hogy valaki politikai vagy akár ideológiai okokból nem támogatja az indítványt. Mielőtt viszont bírálná a javaslatot, hívjon fel, és elmesélek neki pár valós történetet olyan fiatalokról, akiknek életét éppen ezzel a cikkellyel tették tönkre a rendfenntartók" - fűzte hozzá bejegyzéséhez a képviselő.

(MTI)