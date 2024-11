Külföld, Háború :: 2024. november 12. 12:37 ::

Helsinki a város legnagyobb, oroszországi tulajdonú stadionjának kisajátítására készül

Helsinki önkormányzata kezdeményezi a finn főváros legnagyobb sport- és rendezvénycsarnokának kisajátítását a szankciókkal sújtott orosz tulajdonosoktól - közölte keddre virradóra a város vezetése.

A jelentős koncerthelyszínként és jégkorongpályájaként is működő Helsinki Aréna 2022-ben bezárt, miután a nyugati államok Ukrajna megtámadását követően a finnországi érdekeltségű orosz befektetők ellen is szankciókat vezettek be.

A helsinki városvezetés először tavaly közölte, hogy a létesítményt birtokló cégtől elvehetik az ingatlant, amennyiben tulajdonosai, Gennagyij Timcsenko és Roman Rotenberg orosz-finn üzletemberek nem adják el önként. (A Rotenberg mellesleg tipikus orosz-finn név... Azazhogy mégsem - a szerk.)

Az Orosz Jégkorong Szövetség (RIHF), amelynek Rotenberg az alelnöke, és a Timcsenko tulajdonában álló Volga Group, valamint a finnországi orosz nagykövetség egyelőre nem reagált a bejelentésre.

A közlemény szerint az intézkedésre azért van szükség, hogy "megakadályozzák az épület állagának leromlását", másfelől Finnország hírneve se sérüljön tovább amiatt, hogy nem képes jelentős nemzetközi rendezvényeket lebonyolítani arra alkalmas helyszín hiányában. Az átvételi folyamat évekig is elhúzódhat, a lépéshez pedig a finn kormány jóváhagyására, valamint a tulajdonosok kártalanítására is szükség van - fűzték hozzá.

A helsinki hatóságok tavalyi becslései szerint a fővárosi szállodák, éttermek és egyéb vállalkozások akár évi 400 millió euró bevételtől is eleshetnek a stadion zárva tartása alatt.

Az Oroszországgal szemben életbe léptetett szankciók nyomán Timcsenko összes európai uniós érdekeltségét befagyasztották. Rotenberg az apja, Borisz és nagybátyja, Arkagyij, valamint családjaik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való szoros kapcsolatuk miatt vált szankciók célpontjává.

(MTI nyomán)