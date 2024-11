Külföld :: 2024. november 18. 14:44 ::

Hiába szakította meg a Gazprom a szállítást az OMV felé, ugyanannyi gáz megy Ausztriába

A jelek szerint "hiába" szakította meg szombattól a Gazprom az OMV felé a gázszállítást, ugyanannyi gáz megy Ausztriába a hétvége után hétfőn is, azaz amint az várható volt: megtalálja a gáz az útját más kereskedőkön keresztül.



Illusztráció: Nikolay Doychinov / East News

Az orosz gázexport Ukrajnán keresztül továbbra is stabil maradt hétfőn Szlovákia és Ausztria felé is, annak ellenére, hogy a Gazprom szombattól leállította az OMV-nek az osztrák OMV-nek történő szállításokat - mutat rá a rendszerüzemeltetők adatközlései alapján a Reuters. Ez tehát azt jelenti, hogy közvetítőkön, kereskedőkön keresztül továbbra is ugyanannyi gáz áramlik Ausztriába is, csak éppen nem az OMV veszi azt közvetlenül a Gazpromtól.

A Gazprom, az orosz állami energetikai vállalat közlése szerint hétfőn 42,4 millió köbméter gázt szállított Európába Ukrajnán keresztül, ami megegyezik a vasárnapi mennyiséggel.

Az Eustream szállításirendszer-üzemeltető adatai szerint az Ukrajnából Szlovákiába irányuló gázszállítási kérelmek hétfőn alig változtak az előző napokhoz képest. A Szlovákiából Ausztriába irányuló gázszállítások nominációi stabilak maradtak a hétvégi szintekhez képest, bár mintegy 17%-kal elmaradtak a novemberi átlagos szintektől, mielőtt Oroszország leállította az osztrák OMV gázszállításait.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az OMV korábban napi 17 millió köbméter gázt kapott, és ezek a mennyiségek új vevőkre találnak Európában.

Jelentős mennyiségű orosz gázt továbbra is eladnak Szlovákiának és Magyarországnak, valamint a közvetlen szerződéssel nem rendelkező Cseh Köztársaságnak. Kisebb mennyiségek Olaszországba és Szerbiába is eljutnak.

Ukrajna már korábban már számos alkalommal bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg az Oroszországgal kötött gáztranzit-megállapodást, amint az ötéves szerződés az év végén lejár. Ez a döntés további bizonytalanságot jelent az európai gázpiac jövőjére nézve.

(Reuters - Portfólió nyomán)