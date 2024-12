Külföld :: 2024. december 11. 13:13 ::

Gazdag ingatlanvállalkozó unokája, elit egyetemen végzett az egészségbiztosító vezérének gyilkosa

Pennsylvaniában, vagyis az elfogása helye szerint illetékes bíróságon hallgatták meg tegnap a Brian Thompson egészségbiztosítási vezérigazgató meggyilkolásával gyanúsított huszonhat éves férfit.



Fotó: Jeff Swensen / Getty Images / AFP

Luigi Mangione meghallgatása a kiadatása végett vált esedékessé: noha a rendőrség Pennsylvaniában vette őrizetbe egy McDonad’s gyorsétteremben, az ügyészség a bűncselekmény helyszínén, New Yorkban állítaná bíróság elé emberölés vádjával.

A férfi, amikor kedden a bíróság elé vitték, a rendőrökkel lökdösődött és a riporterekkel kiabált. Ügyvédje azt mondta, hogy a 26 éves gyanúsított tiltakozni fog az ellen, hogy New Yorkba szállítsák, ahol többek között szándékos emberölés vádjával kell majd szembenéznie.

Nem vallja magát bűnösnek ezekben a bűncselekményekben. Nem láttam semmilyen bizonyítékot arra, hogy ő a lövöldöző – mondta a védőügyvédje.

Mivel az USA egyes államaiban eltérő törvények és igazságszolgáltatási rendszerek érvényesek, ezért a szökevények kiadatása időbe telhet; ez akár napokig vagy hetekig is eltarthat.

A maszkos gyilkossággal gyanúsított férfit hétfőn vették őrizetbe, miután több államra kiterjedő, többnapos hajtóvadászat után egy pennsylvaniai gyorsétteremben kiszúrták. Állítólag a gyilkos fegyverhez hasonló fegyvert, hangtompítót és hamis személyit találtak nála. Jelentések szerint három kézzel írt lapot is lefoglaltak tőle. A New York-i rendőrség közölte, hogy ezeket bizonyítéknak tekintik, mivel az amerikai egészségügyi rendszerrel szembeni csalódottságát rögzítette rajta a feltételezett elkövető.

A férfi óvadék ellenében lehetséges szabadlábra helyezését kedden másodszor is elutasították, miután az ügyészség a gyanúsítottat túl veszélyesnek tartja ahhoz, hogy elengedjék. A bíró ezután harminc napot adott az ügyészségnek, hogy végzést szerezzenek New York állam kormányzójától a kiadatására. A védőügyvédeknek két hét áll rendelkezésükre, hogy indítványt nyújtsanak be a férfi kiadatása ellen.

Elit egyetemen végzett szoftverfejlesztő

Luigi Mangione szoftvermérnökként diplomázott a Pennsylvaniai Egyetemen, olasz bevándorlók gyerekéből lett gazdag ingatlanvállalkozó unokája, a családjának számos sikeres vállalkozása van, unokatestvére pedig republikánusként a politikában is ért el sikereket.

Órákkal azután, hogy egy pennsylvaniai McDonald’sban olvasás közben letartóztatták, többek között gyilkosság miatt már vád alá is helyzeték Manginonét. A 26 éves, borostyánligás egyetemen diplomázott férfit illegális fegyverbirtoklással és hamisított okirat birtoklásával is meggyanúsították.

A büntetőfeljelentés szerint a két kiérkező rendőr orvosi maszkban és sapkában talált rá Mangionéra, aki a laptopját nézte az egyik hátulsó asztalnál ülve a McDonald’sban. A rendőrök „azonnal felismerték”, miután megkérték, hogy húzza le a maszkját, majd mikor a személyiét kértek tőle, egy New Jersey-i igazolványt mutatott, amelyen a Mark Rosario név szerepelt. Amikor megkérdezték tőle, hogy járt-e mostanában New Yorkban, „elhallgatott és remegni kezdett” – írja a dokumentum.

A rendőrségi nyilvántartásban nem szerepeltek a megadott személyi igazolványnak megfelelő adatok, ezért az egyenruhások közölték vele, hogy hivatalos nyomozás alatt áll, miután ő közölte az igazi nevét: Luigi Mangione. A feljelentés szerint az egyik rendőr megkérdezte tőle, miért használt álnevet, mire ő azt válaszolta, hogy „nyilván nem kellett volna”. A letartóztatása után egy fekete 3D-nyomtatott pisztolyt találtak a hátizsákjában, egy töltött Glock tárral és egy szintén nyomtatott fekete hangtompítóval együtt, amelyeket azonosítottak a merénylethez használt fegyverrel és tartozékaival. A hatóságok most a motivációját és a cselekményhez vezető eseményeket próbálják feltárni.

Luigi Mangione osztályelső tanulóként végzett egy tekintélyes baltimore-i gimnáziumban, szoftvermérnökként diplomázott a Pennsylvaniai Egyetemen. Vezető tanácsadóként dolgozott a Stanford Egyetem egyik előkészítő programjában, de részt vett például videójáték-fejlesztési projektekben is. Mangione egy olasz bevándorlók gyerekéből lett gazdag ingatlanvállalkozó unokája, a családjának számos sikeres vállalkozása van, köztük country clubokkal és egy rádióállomással. Antonio „Nino” Mangione unokatestvére a politikában is sikeresnek bizonyult, republikánusként Baltimore megyét képviseli Maryland állam törvényhozásában.

Luigi Mangione ismerősei szerint barátságos, közösségi, társadalmi ügyek iránt érdeklődő ember, a közösségi médiában szívesen tett közzé képeket utazásairól, akár arról, hogy póló nélkül feszít a strandon, de gyakran beszámolt a nem ritkán politikai témájú olvasmányélményeiről is. Januárban pozitív értékelést írt Ted Kaczynski az „Unabomber” Ipari forradalom és következményei című kiáltványáról, amit röviden kiegészített meglátásaival is.

Az értékelése szerint a tavaly meghalt Kaczynski kiáltványa „a 21. századi életminőség kérdését” vizsgálta. „Könnyű gyorsan és meggondolatlanul egy elmebeteg kiáltványaként leírni ezt a könyvet, hogy ne kelljen szembenézni az abban azonosított néhány kellemetlen problémával. De egyszerűen lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy a modern társadalommal kapcsolatos számos jóslata mennyire előrelátónak bizonyult” – írta. Szerinte az Unabomber erőszakos személy volt, akit jogosan börtönöztek be, és ártatlan embereket csonkított meg, de ezzel együtt „szélsőséges politikai forradalmárként” érdemes tekinteni rá.

A nyáron azonban szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából, ami miatt aggódtak is érte a barátai. Később kiderült, hogy Mangione súlyos hátfájdalommal küzdött, amit spondylolisthesis okozott, és amit egy szörfözési baleset tovább súlyosbított. A más néven csigolyaelcsúszásban szenvedők esetében az egymáson fekvő csigolyák elmozdulnak az eredeti pozíciójukból, ami többek között erős derékfájdalmat és akár lábgörcsöt is eredményezhet.

(24 nyomán)

