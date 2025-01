Külföld :: 2025. január 2. 09:08 ::

A felfüggesztett dél-koreai államfő kijelentette, hogy a végsőkig harcolni fog a hatóságok ellen

Dél-Koreában a felfüggesztett államfő, Jun Szogjol csütörtökön már a harmadik egymást követő napon ellenállt letartóztatásának, és azt ígérte, hogy "a végsőkig harcolni fog" a hatóságok ellen, amelyek ki akarják hallgatni őt a hadiállapot bevezetésére tett sikertelen kísérlete miatt.

A december 3-i puccsal kapcsolatos vizsgálatokat folytató korrupcióellenes hivatalnak (CIO) január 6-ig kell végrehajtania a szöuli bíróság által Jun ellen kiadott elfogatóparancsot.

A hivatal azt követően kérte a letartóztatási parancsot, hogy a leköszönt elnök három egymást követő kihallgatási idézést is figyelmen kívül hagyott.

Jun Szogjolt azért függesztette fel hivatalából a parlament, mert a múlt hónap elején rendkívüli állapotot rendelt el, és katonákat vezényelt a parlamenthez. A letartóztatási parancs keddi kiadása óta Jun támogatói és ellenzői szinte folyamatosan tüntetnek szöuli lakhelye közelében.

A 64 éves politikus vádemelése óta nem tanúsított megbánást, sőt, odáig ment, hogy dacos üzenetet küldött. "A Koreai Köztársaság jelenleg veszélyben van a szuverenitását fenyegető belső és külső erők, valamint az államellenes elemek tevékenysége miatt" - írta az otthona közelében táborozó támogatóinak kiosztott levelében, amelynek hitelességét ügyvédje, Jun Kabkeun megerősítette az AFP francia hírügynökségnek.

"Esküszöm, hogy a végsőkig harcolok mellettetek, hogy megvédjem ezt a nemzetet" - tette hozzá, elárulva, hogy a YouTube videómegosztó oldalon élőben követte az otthona előtt zajló tüntetéseket.

A felfüggesztett elnök, aki nem hagyhatja el az országot, hivatalos szöuli rezidenciáján tartózkodik - erősítette meg ügyvédje az AFP-nek. Jogi csapata fellebbezést nyújtott be a letartóztatási parancs ellen, azzal érvelve, hogy az "törvénytelen és érvénytelen".

A CIO vezetője, Oh Dong-vun arra figyelmeztetett, hogy bárki, aki megpróbálja megakadályozni Jun letartóztatását, maga is felelősségre vonható. Egy bíróság házkutatási parancsot adott ki Jun hivatalos lakhelyére és más helyszínekre is - közölte az AFP-vel egy CIO-tisztviselő.

Az elnöki biztonsági szolgálat eddig megakadályozta, hogy a nyomozók belépjenek a rezidenciára, hivatkozva arra a törvényre, amely tiltja az államtitkokat tartalmazó helyiségek átkutatását a felelős személy beleegyezése nélkül.

(MTI)