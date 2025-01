Külföld :: 2025. január 3. 21:07 ::

Vucicnak nem elég jó a HIMARS, inkább izraeli tüzérségi és drónrendszereket vásárol

335 millió dolláros fegyverüzletet kötött Szerbia az Elbit Systems izraeli védelmi céggel. A lépés igen jelentős a délkelet-európai állam folyamatban lévő katonai modernizációs erőfeszítéseiben.

A megállapodás korszerű tüzérségi és drónrendszereket, nevezetesen a PULS (Precise and Universal Launching System) tüzérségi rakétaindítót is magában foglalja, amely egy olyan sokoldalú platform, amely akár 300 kilométerre lévő célpontok csapására is képes.



Fotó: Wikimedia Commons

Aleksandar Vučić szerb elnök az üzletről szólva megerősítette az izraeli rendszerek fölényét az amerikai társaikkal, például a szomszédos NATO-tag Horvátország által beszerzett HIMARS rakétarendszerrel szemben.

A rendszer lehetővé teszi a kezelők számára, hogy ugyanarról a platformról, helyváltoztatás nélkül lőjenek ki különböző lőszereket, így ideális a gyorsreagálású forgatókönyvekhez.

A beszerzés komoly lépés Szerbia növekvő beruházásaiban katonai képességeibe a Horvátországgal folytatott fegyverkezési verseny közepette, amely a közelmúltban amerikai HIMARS-rendszerekkel és más fejlett fegyverekkel modernizálta fegyveres erőit.

Az Elbittel kötött üzletet Szerbia válaszának tekintik a térség stratégiai egyensúlyának fenntartására.

Vučić a védelmi modernizációt kormánya egyik sarokkövévé tette, és mind a hazai gyártásba, mind a külföldi beszerzésekbe jelentős beruházásokat eszközölt. Az Izraellel kötött megállapodás a legutóbbi a Szerbia regionális és nemzetközi kihívásokra való reagálási képességének megerősítését célzó megállapodások sorában — jelenti a Defense Blog

(Neokohn)