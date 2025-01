Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. január 29. 20:45 ::

A német parlament elfogadta az illegális bevándorlók határon történő elutasításáról szóló törvényjavaslatot

A német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) szerdán elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik - közölte Katrin Göring-Eckardt, a törvényhozás alsóházának alelnöke.



Friedrich Merz, az uniópártok kancellárjelöltje, háttérben az Afd-sek (fotó: Liesa Johannssen / Reuters)

Tájékoztatása szerint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös frakciója beadványát az uniós pártok mellett az Alternatíva Németországért (AfD), a Német Szabad Demokrata Párt (FDP) és egyes független képviselők támogatásával fogadták el 348 igen szavazattal 345 ellenében és 10 tartózkodás mellett.



Alice Weidel elsétál a fölöttébb zaklatott Scholz és ugyancsak gondterhelt minisztere, Robert Habeck előtt (fotó: John Macdougall / AFP)

Az előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az európai uniós szabad mozgás hatálya alá, s ez kifejezetten vonatkozik azokra is, akik Németországban akarnak menedékkérelmet benyújtani. A szabályozás a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbe vételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti.

A kiutazásra kötelezett bűnelkövetőket, illetve azokat, akik potenciálisan fenyegetést jelenthetnek, határozatlan ideig őrizetben tarthatják, míg önkéntes alapon el nem hagyják az országot, vagy kitoloncolásuk végrehajthatóvá válik. A szabályozás tartós határellenőrzéseket is sürget.

A CDU/CSU egy további beadványa, amely átfogó reformjavaslatokat tartalmazott a szigorúbb bevándorlási politika megvalósításához, illetve a biztonsági szervek jogköreinek kiterjesztéséről, nem kapott többséget. Utóbbi előterjesztés 190 támogató és 509 ellen szavazatot kapott 3 tartózkodás mellett.

Frissítés: Weidel lebontaná a tűzfalat , de Merz a ballibeket akarja

Alice Weidel, az AfD kancellárjelöltje az illegális bevándorlók határokon történő visszautasításáról szóló beadvány elfogadását nagyszerű napnak nevezte a demokrácia számára. "Látjuk, hogy megvan a polgári többség, és észszerű határozatokat tud elfogadni" - mondta. Egyben felszólította a CDU/CSU-t, hogy gondolkodjon el a azon, hogy továbbra is fenn akarja-e tartani a pártjával szemben húzott "tűzfalat", amely meglátása szerint antidemokratikus.

Friedrich Merz, a CDU/CSU frakciójának vezetője újabb tárgyalásokat ajánlott a szociáldemokratáknak (SPD) és a Zöldeknek. Mint mondta, "nem keres más többségeket, mint a parlament demokratikus közepe". A CDU/CSU kancellárjelöltje leszögezte, hogy sajnálja, ha ez a mostani szavazáson másként alakult.

"Frakcióm nem fogja az olyan demokratikus pártok, mint a CDU/CSU beadványával kapcsolatos véleményét ebben a házban radikális pártoktól függővé tenni" - húzta alá Judith Skudelny, az FDP képviselője. "A demokrácia azt jelenti, hogy szabad, saját, szuverén döntést lehet hozni" - tette hozzá.

Rolf Mützenich, az SPD frakcióvezetője felháborodását fejezte ki, és felelőtlenséggel vádolta meg Friedrich Merzet.

(MTI nyomán)

