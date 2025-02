Külföld :: 2025. február 4. 06:50 ::

Kanada is kap egy kis halasztást a vámok terén, miután fellépést ígértek a kábítószer-kereskedők ellen

Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszti a Kanadára vonatkozó új vámok életbe léptetését - közölte Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn, nem sokkal Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után.

A kanadai kormányfő közösségi oldalán bejelentette, hogy Kanada intézkedések széles körét vezeti be Egyesült Államokkal közös határának megerősítésére, ide értve egy 1,3 milliárd dolláros programot, amelynek keretében új helikoptereket, technológiai eszközöket szereznek be, és megerősítik a határőrséget is.

A határ kanadai oldalán csaknem 10 ezer fős személyzet dolgozik majd, és szorosabbá teszik az együttműködést az amerikai partnerszervezetekkel is - közölte Justin Trudeau. Bejelentette, hogy ígéretet tett egy fentanillal foglalkozó külön megbízott kinevezésére és egy közös kanadai-amerikai gyorsreagálású egység létrehozására a szervezett bűnözés, a kábítószer-csempészet és a pénzmosás elleni fellépés érdekében.

A kanadai miniszterelnök azt is bejelentette, hogy aláírt egy hírszerzésről szóló rendeletet a szervezett bűnözésről és a jelenleg a legtöbb amerikai életét követelő kábítószerről, a fentanilról. Az intézkedésekhez 200 millió dollárt rendelnek.

A kanadai-amerikai határszakaszon biztosítják az állandó felügyeletet, valamint terrorszervezetnek minősítik a kábítószer-kereskedő kartelleket - olvasható Justin Trudeau közleményében, amely "nagyon jónak" minősítette a telefonbeszélgetést Donald Trumppal.

Donald Trump hétfőn napközben jelentette be, hogy a délutáni órákban újabb telefonos tárgyalást tart Justin Trudeau-val annak érdekében, hogy az amerikai részről szombaton bevezetett és keddtől alkalmazni tervezett vámok sorsáról egyeztessen.

Hétfőn Donald Trump közölte, hogy Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel folytatott telefonos megbeszélése eredményeként 30 napra eltekint a 25 százalékos vám alkalmazásától, és a következő hónapban tárgyalásokat folytatnak az amerikai-mexikói kereskedelmi kapcsolatokról is.

Donald Trump korábbi ígéretének megfelelően február elsején hivatalosan is aláírta a Mexikó és Kanada esetében 25 százalékos különvámról szóló rendeletét, Kínával szemben pedig 10 százalékos vámot vezetett be. Kanada esetében a vám mértéke energiahordozókra 10 százalékos.

Az intézkedéseket az illegális bevándorlók nagy száma, valamint a kábítószer, különösen a fentanil Egyesült Államokba irányuló nagy mértékű csempészetével indokolta. Az amerikai adminisztráció képviselői hétfőn azt hangoztatták, hogy az Egyesült Államok nem "vámháborút" folytat, hanem a kábítószer ellen hirdetett harcot.

Az elnök a mexikói államfővel és a kanadai miniszterelnökkel tartott megbeszélést követően halasztotta el a vámok bevezetését, miközben Kínával egyelőre nem történt halasztást eredményező közvetlen egyeztetés.

(MTI)