Külföld :: 2025. február 6. 20:49 ::

Trump munkacsoportot hoz létre a kormányon belüli keresztényellenesség felszámolására

Donald Trump amerikai elnök munkacsoport létrehozását jelentette be csütörtökön a szövetségi kormányon belüli "keresztényellenes előítélet" felszámolására.

A republikánus párti államfő a csütörtök reggeli hagyományos Nemzeti Imareggelin bejelentette, hogy a testületet Pam Bondi igazságügyi miniszter fogja vezetni.

Trump hangsúlyozta: a munkacsoport feladata az lesz, hogy "haladéktalanul gátat szabjon a keresztények célzott hátrányos megkülönböztetésének a szövetségi kormányzaton belül". Különösen az igazságügyi tárcát fogják vizsgálni, ahol eddig "rémes keresztényellenes előítélet" uralkodott, de egyebek mellett a szövetségi adóhatóságot (Internal Revenue Service, IRS), és a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) is megvizsgálnák.

Ezenkívül az elnöki hivatalon belül berendeznének egy vallási ügyekkel foglalkozó irodát is, valamint létrehoznának egy vallásszabadsággal foglalkozó bizottságot.

Azt mondta, Pam Bondi "teljeskörűen el fog járni a keresztények elleni erőszak és a társadalmunkon belüli vandalizmus eseteiben. Megmozgat eget és földet, hogy megvédje a keresztények és országosan a hívők jogait."

Donald Trump kezdeményezését bírálta az Amerikaiak egységesen az állam és egyház szétválasztásáért (Americans United for Separation of Church and State) nevű szervezet vezetője. Rachel Laser azt állította, "ez a munkacsoport ahelyett, hogy megvédené a vallási meggyőződéseket, vissza fog élni a vallásszabadsággal, hogy igazolja a vakhitet, a diszkriminációt és polgári jogaink aláásását".

(MTI)