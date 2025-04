A Nürnbergi Képzőművészeti Akadémia (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, röviden AdBK Nürnberg) büszkén számol be róla honlapján , hogy hallgatójuk, Hanna Schiller elnyerte a 27. Szövetségi Művészeti Diákok Díját. Az elismert díj, amelyet a Német Diákszövetség a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériummal együttműködésben ítél oda, a német művészeti iskolák diákjainak kiemelkedő művészi alkotásait és tehetségét ismeri el. Az Oktatási Minisztériumot jelenleg Cem Özdemir, a Die Grünen (Zöldek) politikusa vezeti. Özdemir szülei egyébként Törökországból érkeztek, de ő már Németországban született. Önmagát nem tartja bevándorlónak, hanem "anatóliai svábként" hivatkozik magára. 2010-ben az oktatáspolitikai fejlesztésekről szóló megbeszélések részeként Özdemir javasolta, hogy a német nyelvoktatás mellett török nyelvórákat is vezessenek be a német iskolákban, ezt azzal indokolva, hogy a migráns hátterű gyerekeknek „fejleszteniük kell többnyelvűségüket”.