Külföld :: 2025. augusztus 13. 10:08 ::

A legnépszerűbb párttá nőtte ki magát az AfD Németországban

Megnyerne egy „most vasárnapi választást” az Alternatíva Németországért (AfD) a legfrissebb felmérés szerint – írta a Politico az RTL/ntv Trendbarometer adatai nyomán. Az AfD a felmérés szerint 26 százalékot szerezne a német parlamenti választáson, megelőzve a kormányzó CDU/CSU-t. Merz jobbközép pártja 24 százalékot kapna.



Fotó: Carsten Koall / dpa / AFP

Az AfD emelkedése nem váratlan, hiszen a párt a februári parlamenti választáson már történetének legjobb eredményét produkálva 21 százalékot kapott, így 152 mandátumot szerzett a 630 fős szövetségi parlamentben. Eközben a szociáldemokraták csaknem 140 éves történetük legrosszabb teljesítményével mindössze 16,4 százalékig jutottak, de 120 fős frakciójuk elegendő volt ahhoz, hogy a CDU/CSU 208 képviselőjével koalícióban biztosítsák Friedrich Merz kancellárnak a többséget.

Az AfD további erősödése azonban jelzi, hogy a koalíció nem tudott felülkerekedni az Európa több országában érzékelhető jelenségen, amely a radikálisabb pártokat hozza helyzetbe: Franciaországban ennek nyertese Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés, az Egyesült Királyságban Nigel Farage Reform UK nevű pártja – írja a Politico, megjegyezve, hogy saját felmérése egyelőre a CDU/CSU csekély előnyét mutatja az AfD-vel szemben. (Mind a Politicónál mért előny, mind az RTL/ntv Trendbarométert AfD-vel szembeni hátrány statisztikai hibahatáron belül van.) Igaz, egyelőre szövetségesek híján mindegyik említett párt ellenzékben van, de emelkedésük a felmérések alapján jól látható.

Bár legközelebb választás Németországban csak 2029-ben esedékes, Merznek intő jel, hogy hivatalának első száz napja után a megkérdezettek kétharmada elégedetlen a munkájával. Ebben szerepet játszik az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által indított globális vámháború is, amely jelentős hatással van a német autóiparra. Az EU végül megállapodott az Egyesült Államokkal, ennek nyomán 15 százalékos vám lép életbe az Amerikába irányuló európai export esetén.