Külföld :: 2025. augusztus 13. 12:13 ::

Növelte idei olajkínálat-növekedési prognózisát az IEA

Az OPEC+ termelésnövelési döntését követően a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán publikált havi jelentésében megemelte idei olajkínálati előrejelzését, a számos országban tapasztalható gyenge kereslet miatt csökkentette viszont globális keresleti prognózisát.

Az IEA havi jelentésében az idei évre a globális olajkínálat tavalyihoz képest napi 2,5 millió hordós növekedését helyezte kilátásba, szemben az előző prognózisban jelzett napi 2,1 millió hordóval. A kínálat felfelé történő módosítása közvetlenül összefügg az OPEC+ önkéntes termeléscsökkentési programjának a kifuttatásával, azaz a termelés növelésével, bár az IEA továbbra is arra számít, hogy a 2025-ös kínálatnövekedés nagy részét a nem OPEC-tagállamok biztosítják majd.

Az előrejelzés szerint a globális kereslet viszont napi 680 ezer hordóval nő a tavalyihoz képest, kisebb mértékben az előző prognózisban jelzett napi 700 ezer hordónál.

Az IEA a keresletre vonatkozó enyhébb várakozásait a globális növekedés visszafogottságával és a főbb gazdaságokban tapasztalható gyenge kereslettel indokolja, amelynek következtében az OECD-országok kereslete stagnál, Japánban több évtizedes mélypontra süllyedt, és a 2025 második negyedévében várt növekedés teljes egészében a nem OECD-országokból származik.

"A legfrissebb adatok a főbb gazdaságokban gyenge keresletet mutatnak, és a fogyasztói bizalom továbbra is alacsony szinten van, így egy éles fellendülés nem valószínű" - közölte az IEA.

(MTI)