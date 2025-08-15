Külföld, Háború :: 2025. augusztus 15. 17:56 ::

Lavrov szovjetuniós pulóverben érkezett meg Alaszkába

Szergej Lavrov is megérkezett Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójára, és az alábbi videón látható, hogy az orosz külügyminiszter egy „CCCP” (Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, azaz Szovjetunió) feliratú pulóverben jelent meg a helyszínen - írja a Politico nyomán a 24.

Donald Trump a tervek szerint pénteken Alaszkában fogadja Vlagyimir Putyint. Az oroszok korábban arról beszéltek, hogy Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart.

A tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd. A Telegraph ugyanakkor arról értesült, hogy Trump többek között azt is javasolhatja Putyinnak, hogy Oroszország hozzáférést kapjon Alaszka természeti erőforrásaihoz.