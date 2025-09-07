Külföld :: 2025. szeptember 7. 07:30 ::

Kábelszakadás okozhatta a lisszaboni siklóbalesetet

Elszakadt a két kabint összekötő kábel, ez okozhatta a lisszaboni Elevador da Glória szerdai balesetét – állapította meg a portugál vasúti baleseteket kivizsgáló hatóság (GPIAAF) első jelentése, amelyet szombat este publikáltak.

A dokumentum szerint a két jármű indulása után néhány másodperccel már érezhető volt, hogy a kabinok elveszítették a kábel által biztosított egyensúlyt. Ekkor a lefelé haladó jármű vezetője megpróbálta működésbe hozni a jármű pneumatikus fékjét és kézifékjét is, ám ez már nem tudta megállítani az elszabadult kabint, amely 170 méter után nagy sebességgel az oldalára borult, a teteje becsapódott a pálya melletti épület falába, a védtelen belső faszerkezet pedig egy lámpaoszlopnak és egy villanyvezetéknek ütközött. Nem sokkal később egy másik épület fala állította meg a jármű kontrollálhatatlan mozgását – olvasható a feljegyzésben.

A jármű 60 km/órás sebességgel haladt, a baleset nagyjából 50 másodperc alatt zajlott le – állapították meg.

A vizsgálat szerint a kábel a pálya tetején található jármű egyik csatlakozójánál szakadhatott el, egy olyan helyen, ahol szétszerelés nélkül nem volt látható egy esetleges sérülés. A kábel 32 milliméter vastagságú acélsodrony, amelyet 600 napos használatra terveztek, a baleset idején pedig 337 napja használták. A hatóság azt állapította meg, hogy a vizsgálati rutint betartották, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy a fékek megfelelően működtek-e.

A baleset 16 emberéletet követelt, 23 sérültek meg, közülük többen nem a járműveken utaztak. Azt nem lehet pontosan tudni, hányan voltak a felvonón, amikor elindult – áll a hatóság feljegyzésében.

(HVG)