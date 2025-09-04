Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket, és 18 a sérültek száma.
A portugál katasztrófavédelmi hatóság korábban három halottról, illetve legkevesebb húsz sérültről számolt be.
A portugál hatóságok egyelőre nem tették ugyan közzé az áldozatok állampolgárságát, de jelezték, hogy többen közülük külföldiek.
"Tragikus nap ez városunknak (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens" - mondta Carlos Moedas, a portugál főváros polgármestere újságíróknak nyilatkozva.
A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.
🚨BREAKING🚨:CABLE SNAP BLAMED FOR LISBON FUNICULAR CRASH ⚠️— The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025
A firefighter source tells Observador the Elevador da Glória lost control after a cable came loose, slamming into a building wall. Survivors are being treated as investigators probe the city’s iconic tram disaster. pic.twitter.com/Xpwl3VRbwC
Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója korábban közölte, hogy a sérültek közül kettő állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.
(MTI - Index nyomán)