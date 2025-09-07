Külföld :: 2025. szeptember 7. 13:13 ::

Lemondott Isiba Sigeru japán miniszterelnök

Lemondott tisztségéről vasárnap Isiba Sigeru japán miniszterelnök.

A 68 éves politikus sajtótájékoztatóján közölte, megkérte a Liberális Demokrata Pártot (LDP), hogy tartson rendkívüli vezetőválasztást. Hozzátette, hogy folytatja feladatai ellátását, amíg utódját megválasztják.

Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét a parlament mindkét házában, miközben a választók a megnövekedett megélhetési költségek miatt elfordultak tőle.

A kormányfő mindeddig nem volt hajlandó lemondani, miután pártja a legutóbb vereséget szenvedett júliusban a felsőházi választásokon.

"Szeretném átadni a stafétát a következő generációnak" - mondta.

A Kyodo japán hírügynökség vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a válaszadók közel 55 százaléka szerint nincs szükség előrehozott választásokra.

(MTI)