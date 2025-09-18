Külföld :: 2025. szeptember 18. 06:57 ::

Csúszik a Németországot Dániával összekötő tenger alatti alagút átadása

Kitolódhat a dániai Lolland szigetét a németországi Fehmarnnal összekötő, 18 kilométer hosszú, tenger alatti alagút átadása az alagútelemek tengerbe süllyesztésére tervezett speciális hajó építésének késése miatt - közölte a kivitelező Femern A/S vállalat.

A vállalat tájékoztatása szerint a hajó megépítettsége jelenleg mintegy másfél évvel van lemaradva az ütemtervhez képest, így kétségessé vált a közúti és vasúti alagút 2029-es átadása.

A Femern hozzátette: a hajó elkészülte után átfogó teszteket kell elvégezni, és számos működési engedélyt kell megszerezni, az eredeti határidő tartása ezért szinte lehetetlennek tekinthető.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a következő években mennyit sikerülhet behozni a lemaradásból.

Az alagút eredetileg hídnak készült a múlt század végén, és 2018-ra kellett volna befejezni, de a 2010-es években a mérnökök arra jutottak, hogy kisebb építési kockázattal jár és nagyjából ugyanannyiba kerül, ha híd helyett alagút épül. A projektet éveken át támadták a tengeri élővilágért aggódó környezetvédők és a kompüzemeltető vállalatok is, amelyek járataik ellehetetlenülésétől és munkahelyek megszűnésétől tartanak.

A 18 kilométer hosszú alagút 2015-ben kapta meg az építési engedélyt. 2016-ban az építési költségeket 7,1 milliárd euróra (mostani számítás szerint mintegy 2770 milliárd forintra) becsülték. További 3,5 milliárd euróra becsülték annak költségeit, hogy a német oldalon Fehmarnt bekapcsolják a német autópálya-hálózatba.

Ha elkészül, az alagút egy órával csökkenti majd a menetidőt közúton, és két órával vasúton Hamburg és Koppenhága között, ami jelenleg 4-5 órás utat jelent.

(MTI)