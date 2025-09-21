Külföld :: 2025. szeptember 21. 09:57 ::

Limában összecsapások törtek ki a rendőrség és a kormányellenes tüntetők között

A perui fővárosban, Limában szombaton mintegy 500 ember vett részt egy kormányellenes tüntetésen, amely erőszakos összecsapásokba torkollott a rendőrséggel – számoltak be az AFP francia hírügynökség újságírói.

A "Z generáció" nevű ifjúsági csoport által szervezett tiltakozáson összecsapások robbantak ki a rendfenntartó erőkkel, amikor a tüntetők megpróbálták megközelíteni a végrehajtó hatalom és a kongresszus székhelyét a perui főváros központjában.

A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők csoportjainak feloszlatására, akik kövekkel és botokkal válaszoltak. A közösségi médiába kikerültek a sérültek képei.

A perui Exitosa rádió arról számolt be, hogy egyik újságírója és egy operatőre megsérült. A rendőrség az X közösségi oldalon három tisztje sérüléséről számolt be.

A tüntetés a Peruban növekvő társadalmi elégedetlenség része, amely a korrupciót és a parlament által jóváhagyott nyugdíjrendszer-reformot ítéli el.

Mandátumának utolsó szakaszában, amely 2026. július 28-án ér véget, Dina Boluarte elnök népszerűtlensége rekordokat dönt, főként a bandák által elkövetett zsarolások és a szervezett bűnözés által megrendelt gyilkosságok újbóli elszaporodása miatt.

Az elégedetlenséget fokozta, hogy a héten a törvényhozás elfogadott egy törvényt, amely kötelezi a 18 év feletti fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy magánnyugdíjpénztárhoz, annak ellenére, hogy sokan bizonytalan munkakörülményekkel küzdenek ebben az országban, amely az ENSZ szerint a világ második legnagyobb kokaintermelője.

(MTI)