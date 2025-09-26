Külföld :: 2025. szeptember 26. 13:45 ::

Erdogan boldog, mert jelentőségteljes megbeszélést folytatott Trumppal

Jelentőségteljesnek nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken a Donald Trump amerikai elnökkel előző nap tartott megbeszélését, amelyen a többi között a védelmi és kereskedelmi együttműködés mélyítéséről egyeztettek.

"Boldogan távozunk Washingtonból" - jelentette ki újságíróknak hazafelé tartó repülőútján Erdogan, kiemelve, hogy bár nyilvánvalóan nehéz volna minden ügyet megoldani egyetlen megbeszélés során, a felek jelentős fejlődést értek el.

Elmondta, hogy a többi között egyetértettek a palesztin területek tartós békéjét illetően, hozzátéve: az amerikai elnök "tisztában van vele, hogy ez a helyzet így nem folytatódhat". Azt mondta, hogy a találkozón beszélt Trumpnak a kétállami megoldás szükségességéről is.

Erdogan kiemelte: támogatja az amerikai elnök elképzelését a békéről, és hangsúlyozta, "közös akarat van a vérontás leállítására".

Kitért Szíriára is, rendkívül fontosnak nevezve az arab ország globális legitimitása szempontjából Ahmed es-Saraa szíriai elnök megjelenését az ENSZ-közgyűlésen.

Mindeközben a Boeing amerikai repülőgépgyártó vállalat bejelentette, hogy a Turkish Airlines török légitársaság 75, a vállalat által gyártott B787-9 és B787-10 típusú repülőgépet rendelt a cégtől.

A Boeing szerint a megrendelés - amely az eddigi legnagyobb a Turkish Airlines részéről - 123 000 munkahelyet biztosít majd az Egyesült Államokban.

A Turkish Airlines azt közölte, hogy a jövőben további 150, Boeing 737 MAX típusú repülőgépet is szándékozik vásárolni, hozzátéve, hogy a 787-es és a 737-es gépek megvásárlása megduplázná a Turkish Airlines kapacitását, és közelebb vinné ahhoz a céljához, hogy 800 gépre bővítse flottáját.

(MTI)