Trump F-35-ösökkel választaná le Erdogant az orosz olajról

Az Egyesült Államok feloldhatja a Törökország elleni szankciókat, és hozzájárulhat korszerű F-35-ös típusú vadászgépek vásárlásához, de azt akarja, hogy Ankara állítsa le az orosz kőolaj vásárlását - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta csütörtökön török hivatali partnerét, Recep Tayyip Erdogant.

Erdogan mintegy hat év óta először jár a Fehér Házban.

Az Ovális Irodában egymás mellett ülve Trump "nagyon kemény embernek" nevezte Erdogant, és közölte: kész "szinte azonnal feloldani a szankciókat, de szeretné, hogy Törökország leállítaná az orosz kőolaj vásárlását".

"Azt szeretném, hogy állítsanak le minden olajvásárlást Oroszországtól, amíg folytatja az Ukrajna elleni tombolását" – mondta az amerikai elnök újságírók előtt, utalva arra, hogy Törökország is az orosz kőolaj legnagyobb vásárlói közé tartozik.

"Hosszú idő óta barátok vagyunk, beleértve az a négy évet is, amikor száműzetésben voltam" – jelentette ki Trump Joe Biden elnökségére utalva.

Törökország reméli, hogy az Egyesült Államok feloldja a szintén Trump elnöksége alatt, 2020-ban az orosz Sz-400 rakétavédelmi rendszerek vásárlása után kirótt szankciókat, és lehetővé teszi számára a Lockheed Martin által gyártott fejlett F-35-ös vadászgépek beszerzését. Ankara emellett 40 darab F-16-os vadászgépet is szeretne vásárolni.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy mikor oldják fel a szankciókat, Trump a tárgyalások előtt kijelentette: "szinte azonnal, ha jól alakul a találkozónk".

A NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező Törökország erősíteni kívánja légvédelmét a térségbéli fenyegetésekkel szemben.

A Fehér Házban tartott tárgyalások befejeztével a két elnök közös vacsorán vesz részt.

(MTI)