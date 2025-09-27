Külföld :: 2025. szeptember 27. 16:06 ::

Újabb párt kizárásával ügyelnek a választások tisztaságára az Európa-barát erők Moldovában

A moldovai választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot illegális finanszírozásra hivatkozva - közölték tisztségviselők szombaton.

A moldovai központi választási bizottság a rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szolgálatok megállapításai alapján zárta ki a pártot, mert az illegális és külföldi forrásokat használt - közölte a bizottság.

A választási hatóság megállapította, hogy a párt be nem jelentett pénzügyi forrásokat használt, és gyaníthatóan pénzt kínált a szavazóknak a választás kimenetelének befolyásolására. Azt is feltételezik, hogy a párt a Moszkvában élő Ilan Shor üzletember vezette, mostanra betiltott ellenzéki Sor párt utódjaként működik.

A párt vezetője, Victoria Furtuna a döntést elfogultnak nevezte, és közölte, hogy fellebbeznek ellene.

Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak. A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról.

(MTI)

Korábban írtuk: Orosz befolyásra panaszkodik a pártkizáró moldovai elnök