Orosz befolyásra panaszkodik a pártkizáró moldovai elnök

Oroszország nagy erőkkel igyekszik befolyásolni a Moldovában vasárnap tartandó parlamenti választások kimenetelét - állította Maia Sandu moldovai államfő a ZDF német közszolgálati műsorszórónak adott interjúban, amelyet szombaton tettek közzé.

Sandu szerint Moszkva hatalmas nyomást fejt ki annak érdekében, hogy beavatkozzon a választásba, "több száz millió eurót" költ politikai pártok pénzelésére, szavazók megvesztegetésére és destabilizáló tevékenységet folytató fiatalok kiképzésére. A moldovai elnök az interjúban azt mondta, az ország területi integritása és függetlensége forog kockán.

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Sandu pártja, az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) maradhat továbbra is a legerősebb politikai erő Moldovában, de nem biztos, hogy egyedül is kormányt tud majd alakítani.

Maia Sandu a ZDF-nek arról is beszélt, hogy Moldova uniós csatlakozásra törekszik, és az utóbbi három évben olyan jelentős haladást ért el ezen a téren, hogy akár az évtized végére megvalósulhat a taggá válása.

A moldovai elnök pénteken az X-en azt írta: soha nem volt még Moldovában ilyen nagy tétje választásnak, annak kimenetele fogja eldönteni, hogy az országban megszilárdul-e a demokratikus berendezkedés és csatlakozik az EU-hoz, vagy Oroszország "visszahúzza egy szürke zónába", és "regionális kockázati tényezővé" válik.

(MTI)