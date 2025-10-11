Külföld :: 2025. október 11. 10:49 ::

Nőtt a pénteki Fülöp-szigeteki földrengés áldozatainak száma

Legalább heten vesztették életüket a Fülöp-szigetek délkeleti Davao Oriental tartományát pénteken délelőtt megrázó, két, erős földrengésben - közölték a helyi hatóságok szombaton, miután a korábbi hivatalos adat két halottról szólt.

A térséget néhány óra különbséggel két földrengés is sújtotta. Az első földmozgás 7,4-es erejű volt, a második pedig 6,8-as.

A földrengést a Fülöp-szigeteki árok 23 kilométer mélységében bekövetkezett mozgás okozta.

A már ismert hét áldozat közül kettő egy kórházban halt meg szívrohamban, egy lakost pedig egy összedőlt épület törmeléke sebesített meg halálosan. Hárman földcsuszamlásban vesztették életüket egy faluban, egy másik ember pedig Davao kikötővárosban halt meg, ahol több százan megsérültek - mondta el a polgári védelmi hivatal egyik vezetője.

A Fülöp-szigeteket szeptember 30-án 6,9-es erősségű földrengés rázta meg. A természeti katasztrófában akkor 74-en vesztették életüket.

(MTI)