Külföld, Háború :: 2025. október 15. 18:15 ::

Orosz bombazáporból a Kremlbe: Putyin fogadta Szíria új államfőjét

Oroszország mindig a szíriai nép érdekeit tartotta szem előtt a Szíriával való kapcsolataiban - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán a Kremlben fogadta Ahmed as-Saraát, Szíria ideiglenes államfőjét.

Julani meets Putin after nearly 10 years of Russian airstrikes on Syria. 👀 pic.twitter.com/aFCTuhxyzT October 15, 2025

Putyin a találkozónak a több orosz tévécsatorna által élőben közvetített nyilvános szakaszában arról beszélt, hogy Oroszország és Szíria között az évtizedek során különleges kapcsolatok alakultak ki, amelyek mindig barátiak voltak. Kijelentette továbbá, hogy Moszkva kész rendszeres konzultációkat folytatni Damaszkusszal a külügyminisztériumok szintjén.





✍️ I was going to refer to Al-Jolani as former head of AlQaeda in Syria but considering the reaction of pro-Russia accounts on this platform, I'm gonna stay silent & instead say this:



It's only wrong when US does it! 🇷🇺🇸🇾⚠️ President Putin meets w/ Al-Jolani✍️ I was going to refer to Al-Jolani as former head of AlQaeda in Syria but considering the reaction of pro-Russia accounts on this platform, I'm gonna stay silent & instead say this:It's only wrong when US does it! pic.twitter.com/qFwccA74cW October 15, 2025

"Több mint 80 éve tartunk fenn diplomáciai kapcsolatokat, amelyek 1944-ben, a Szovjetunió, illetve Oroszország számára a legnehezebb időkben jöttek létre" - mondta az orosz vezető.

Putyin nagy sikernek nevezte a szíriai parlamenti választás megtartását, amelyek előzménye, hogy a lázadók megdöntötték Bassár el-Aszad elnök hatalmát, és ő Oroszországban menedéket kapott.





Vladimir Putin stated that the special relations between Russia and Syria have developed over many decades.



"The relations between Syria and Russia have always been purely friendly," the Russian President noted.



Other statements by the Russian leader during… 🚨⚡️BREAKING NEWS!Vladimir Putin stated that the special relations between Russia and Syria have developed over many decades."The relations between Syria and Russia have always been purely friendly," the Russian President noted.Other statements by the Russian leader during… pic.twitter.com/5ltrVlHoU9 October 15, 2025

Saraa kijelentette, hogy Szíria megpróbálja újraindítani a kapcsolatokat Oroszországgal. A legfontosabbnak a stabilitást nevezte mind hazájára, mind a közel-keleti régióra értve. Megjegyezte, hogy a két országot komoly együttműködés köti össze, egyebek között anyagi téren is.

A szíriai vezető köszönetet mondott vendéglátójának a fogadtatásért, és jelentősnek nevezte a látogatást.





Today we are in a new Syria, rebuilding ties with all nations, especially the Russian Federation.



We respect all past agreements and this great history, and we are trying to redefine and introduce in a new way the nature of these relations.… Syrian President al-Sharaa to Putin:Today we are in a new Syria, rebuilding ties with all nations, especially the Russian Federation.We respect all past agreements and this great history, and we are trying to redefine and introduce in a new way the nature of these relations.… pic.twitter.com/Fcw2Uj7YZU October 15, 2025

A látogatást megelőzően Saraa interjút adott az amerikai CBS televíziónak, és ebben hangoztatta, hogy Szíria "a stratégiai érdekein alapuló, békés kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával", és hogy az új szíriai vezetés "pozitív jelzéseket" kapott. Az elnök szerint Damaszkusz kapcsolata Moszkvával nem áll ellentétben a Nyugattal, konkrétan az Egyesült Államokkal való együttműködésével.

Saraa a korábbi tervek szerint a szíriai küldöttség vezetője lett volna az Oroszország és az arab államok erre a hétre Moszkvába meghirdetett csúcstalálkozóján, amelyet azonban egy későbbi időpontra halasztottak.

(MTI)