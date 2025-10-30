Külföld :: 2025. október 30. 11:00 ::

Holland választás: a liberális D66 és a kóserjobboldali Szabadságpárt azonos számú mandátumra számíthat az előzetes adatok szerint

A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb, csütörtök reggeli előrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a radikális jobboldali(nak mondott) Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választáson: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában.

A két párt közötti különbség mindössze 2300 szavazat, a D66 javára. A részvételi arány 78,4 százalékos, ami némileg magasabb a 2023-as választások 77,8 százalékos részvételénél.

A 38 éves Rob Jetten vezette D66 korábban még 27 helyet remélt, de az új előrejelzés szerint egyet veszített, miután több önkormányzat is leadta a végleges szavazati eredményeket. A Geert Wilders vezette PVV viszont egy mandátummal javított az éjszakai becslésekhez képest. A D66 az előző választásokhoz képest 17-tel több mandátumot szerezhet, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett.

A jobboldali centrista Szabaddemokrata Néppárt (VVD) 22 mandátumot szerzett, őket követi a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői hellyel. A jobboldali, euroszkeptikus Helyes Válasz 21 párt (JA21) 9 képviselővel számolhat. A radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 7 képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint 3 mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) pedig 4 helyet kap.

Néhány település még nem küldte be hivatalosan az eredményeit. Az ANP választási szolgálata emellett még várja Amszterdam szavazatainak mintegy 20 százalékát is, amelyeket várhatóan péntekig összesítenek.

A következő napokban a Karib-tengeri holland területekről érkező és a külföldön leadott szavazatokat is feldolgozzák.

A választási részvétel tartományonként is eltért: a legmagasabb Utrechtben (82,2 százalék), a legalacsonyabb pedig Flevolandban (73,8 százalék) volt.

Az ANP választási szolgálata az önkormányzatoktól beérkező adatokat dolgozza fel és teszi közzé. A hivatalos végeredményt a központi választási bizottság (Kiesraad) hirdeti ki, várhatóan a jövő héten, miután minden jegyzőkönyvet ellenőriztek.

(MTI nyomán)