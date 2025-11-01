Külföld :: 2025. november 1. 16:51 ::

Közel 22 ezer embert vettek örizetbe eddig idén drogok miatt Kambodzsában

Kambodzsában a hatóságok az idei év első tíz hónapjában kábítószerrel összefüggő bűncselekmények gyanújával 21 800 embert vettek őrizetbe, köztük 742 külföldit - közölte szombaton a rendőrség kábítószer-ellenes osztálya.

A jelentés szerint a hatóságok 8391 eljárást indítottak kábítószeres ügyekben. A gyanúsítottak körülbelül 48 százaléka drogbirtokló, -csempész, -gyártó vagy -szállító volt, míg 52 százalékukat drogfogyasztásést vették őrizetbe. A jelentés szerint október végéig a hatóságok 5,48 tonna drogot, 516 kilogramm szárított marihuánát és 12 212 marihuánapalántát foglaltak le.

A délkelet-ázsiai országban a térség más államaival ellentétben a kábítószerrel való kereskedésért nem szabnak ki halálbüntetést, de a törvény értelmében az, aki több mint 80 gramm tiltott drogot csempész, életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélhető.

(MTI)