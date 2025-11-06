Külföld :: 2025. november 6. 21:24 ::

ENSZ: ötödével csökkent a mákültetvények nagysága Afganisztánban

Idén mintegy 20 százalékkal csökkent Afganisztánban az ópium előállítása céljából vetett mákültetvények területe - közölte csütörtökön kiadott éves felmérésében az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC).

Az UNODC 2023. novemberi jelentésében arról számolt be, hogy a tálib vezetés 2022-ben kiadott, máktermesztésre vonatkozó tilalma óta 95 százalékkal esett vissza a ópiumtermelés az országban.

Az UNODC becslése szerint az idei évben a máktermelés 32 százalékkal, 296 tonnára esett vissza.

"A máktermesztés teljes területe 2025-ben a becslések szerint 10 200 hektár volt, 20 százalékkal kisebb, mint 2024-ben - amikor 12 800 hektár volt -, és csak töredéke a 2022-es tilalom bevezetése előtti szintnek, amikor még országszerte mintegy 231 000 hektáron folyt a termelés" - számolt be csütörtöki közleményében az UNODC.

Ugyanakkor az ENSZ-hivatal azt is megjegyezte, hogy a csökkenő termés ellenére a száraz ópium ára 27 százalékkal, kilogrammonként 570 dollárra (192 ezer forintra) csökkent.

A közlemény szerint ez "a piaci dinamika változására utal", és más országokban is növelheti az illegális ópiumtermesztésre irányuló törekvéseket.

Az UNODC értékelése szerint a termesztési adatokból, az árakból és a lefoglalt kábítószerekből a kábítószerpiac és -kereskedelem alapvető változásaira lehet következtetni Afganisztánban és környékén. Hozzáfűzték, hogy a szintetikus kábítószerek, különösen a metamfetamin termelése a betiltás óta folyamatosan növekszik.

A háború és szegénység sújtotta Afganisztánban a kábítószer-termelés sok földműves megélhetését biztosítja. A tilalom előtt a heroin alapanyagául szolgáló mák globális termelésének 90 százaléka Afganisztánból származott.

(MTI)