Külföld :: 2025. november 7. 19:30 ::

Sáskahajótörés miatt eljárás indult a görög parti őrség parancsnoka ellen - gondatlanságból elkövetett emberöléssel is vádolják a tiszteket

Bűnügyi eljárás indul a görög parti őrség parancsnoka ellen, miután 2023-ban egy hajótörésben több száz bevándorló és menekült meghalt a görög partoknál.

Jogvédő szervezetek közös közleményben jelentették be pénteken, hogy a 104 túlélő képviseletében, a fellebbviteli bíróság ügyészének indítványára bűnügyi eljárást indítanak a parti őrség négy magas rangú tisztje, közöttük a jelenlegi parancsnok, Trífonasz Kontizasz ellen.

A szerencsétlenség 2023. június 13-án történt a dél-görögországi Pülosz partjainál, a hajó a líbiai Tobrukból Olaszországba tartott. A járművön több mint 750 utas tartózkodott - 350 pakisztáni, valamint szíriai állampolgárok és palesztinok -, de csak 82 holttestet találtak meg az ENSZ szerint.

A rozsdás és túlterhelt Adriana halászhajó szerencsétlenségének túlélői azt mondták, hogy a parti őrség nem reagált megfelelően a hajó felborulásakor és elsüllyedésekor. A megmenekültek ügyvédei szerint a parti őrség csak egy járőrhajót küldött Krétáról, nem pedig egy mentő vontatóhajót, amely a baleset helyszínéhez közelebb, a peloponnészoszi Jíthion kikötőjében horgonyzott.

A parti őrség viszont azt mondta, hogy kapcsolatba léptek a fedélzeten lévőkkel, de ők "elutasítottak minden segítséget", ami veszélyessé tett minden mentési műveletet a nyílt tengeren.

A görög tisztek ellen felhozott vádpontok között szerepel gondatlanságból elkövetett emberölés is - közölték a civil szervezetek.

Hasonló indoklással májusban már eljárás indult a görög parti őrség tizenhét tagja ellen.

(MTI)