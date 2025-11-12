Külföld, Videók :: 2025. november 12. 07:13 ::

Mind a húsz katona életét vesztette a kedden lezuhant török repülőgépen

Életét vesztette a kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó mind a 20 katona - jelentette be Yasar Güler török védelmi miniszter szerdán, aki saját és minisztériuma nevében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

A védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák "mártírhalált haltak, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz-azerbajdzsáni határ közelében".





Footage below shows the crash of the aircraft. Turkish Air Force C-130 crashed earlier today, signal lost over Georgian territory.Footage below shows the crash of the aircraft. pic.twitter.com/N0v2EXlsA6 November 11, 2025

A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét, és rangját és közzétette az áldozatok fényképeit is.

Turkish Ministry of Defense announced the names of the 20 soldiers who lost their lives when a C-130 military cargo plane, which had taken off from Azerbaijan for Türkiye, crashed near the Georgia-Azerbaijan border. pic.twitter.com/1zxYSlir92 November 12, 2025

Kedden számolt be a török védelmi minisztérium arról, hogy egy Azerbajdzsánból fölszálló, Törökországba tartó Lockheed C-130 Hercules katonai szállító repülőgép lezuhant Georgiában. A georgiai légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) szerint a repülőgép nem adott le vészjelzést, és néhány perccel azután, hogy belépett grúz területre, eltűnt a radarokról.





pic.twitter.com/IoxYwGBqRw A family receiving the news of their military officer son dying in the Turkish C130 cargo plane crash on Nov 11, 2025. “You are now the father of a martyr,” says the military commander to the father. November 12, 2025

A szerencsétlenség okát vizsgálják.

(MTI nyomán)