Életét vesztette a kedden lezuhant török katonai repülőgépen utazó mind a 20 katona - jelentette be Yasar Güler török védelmi miniszter szerdán, aki saját és minisztériuma nevében részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.
A védelmi miniszter az X-en úgy fogalmazott, hogy a katonák "mártírhalált haltak, amikor az Azerbajdzsánból Törökországba tartó C-130-as katonai teherszállító repülőgépük lezuhant a grúz-azerbajdzsáni határ közelében".
A minisztérium nyilvánosságra hozta a húsz katona nevét, és rangját és közzétette az áldozatok fényképeit is.
Kedden számolt be a török védelmi minisztérium arról, hogy egy Azerbajdzsánból fölszálló, Törökországba tartó Lockheed C-130 Hercules katonai szállító repülőgép lezuhant Georgiában. A georgiai légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) szerint a repülőgép nem adott le vészjelzést, és néhány perccel azután, hogy belépett grúz területre, eltűnt a radarokról.
A szerencsétlenség okát vizsgálják.
(MTI nyomán)