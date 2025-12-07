Külföld :: 2025. december 7. 19:33 ::

Belfastban kitiltották a legnagyobb karácsonyi piacról az MI-vel készített ajándéktárgyakat

Kitiltották a mesterséges intelligencia felhasználásával készített ajándéktárgyakat a legnagyobb belfasti karácsonyi piacról.

Az észak-írországi főváros első számú hírportálja, a BelfastLive beszámolója szerint a Vault Artist Studio nevű képzőművészeti szervezet által rendezett hagyományos észak-belfasti karácsonyi vásáron - amely ezen a hétvégén tartotta első piaci napját - "kizárólag az emberi-művészi kreativitás érvényesülhet", mesterséges intelligenciával létrehozott bármiféle termék árusítása tilos.

Az online portál szerint a szervezők hallgattak azokra az aggályokra, amelyek szerint a mesterséges intelligencia veszélybe sodorja a művészeti élet szereplőinek puszta megélhetését.

A Vault Artist Studio véleménye szerint az ilyen eszközökkel dolgozó cégek ráadásul nem törődnek a szellemi tulajdonhoz és a magánélethez fűződő jogok védelmével, valamint a környezetvédelemmel sem.

A Vault Artist Studio két társelnöke, Linda McBurney és Kirsti McHenry a BelfastLive-nak elmondta: az általuk szervezett karácsonyi vásár mindig is az igazi, minőségi, helyi és autentikus képzőművészeti termékek, ajándékok, ételek és italok kínálatára helyezte a hangsúlyt a mobileszközökre tölthető alkalmazások és a mesterséges intelligenciát használó eszközökkel előállított termékek helyett.

(MTI)