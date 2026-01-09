Külföld :: 2026. január 9. 07:50 ::

Minneapolisban könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek a tüntetők ellen

Minneapolisban a szövetségi hatóság emberei könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek csütörtökön a tüntetők ellen egy kormányzati épületnél.

A tüntetők a bevándorlási hatóság (ICE) ellen vonultak ismét utcára, miután szerdán az ICE egy ügynöke lelőtte a 37 éves Renee Nicole Macklin Goodot, aki a hatóságok szerint autóval állta útját az intézkedő szövetségi ügynököknek, majd megpróbálta elsodorni az egyik tisztet.

Az incidens kevesebb mint két kilométerre történt attól a helytől, ahol 2020 májusában a bűnöző George Floyd egy rendőri intézkedés nyomán életét vesztette, országszerte erőszakos tüntetéseket kiváltva.

A nő halála miatt tüntetést szerveztek New Yorkban, Seattle-ben, Los Angeles-ben, Chicagóban és Washingtonban is.

A haláleset hangos bírálatokat váltott ki a demokraták oldalán a Trump-adminisztráció politikáját téve felelőssé a történtekért. Tim Walz, Minnesota állam kormányzója és Jacob Frey, Minneapolis polgármestere a szövetségi bevándorlási hatóság embereinek távozását követelte.

Csütörtökön Minnesota állam bűnügyi nyomozó irodája bejelentette, hogy a halálos lövöldözés ügyének vizsgálatát kizárólag a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) végzi.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a halálos áldozattá vált Renee Goodot az incidenst megelőzően arra szólították fel, hogy szálljon ki a járműből, egy városi terepjáróból.

A 37 éves nő háromgyermekes anya volt, és a közelmúltban költözött Minneapolis körzetébe - közölték a helyi hatóságok. A nőre akkor lőtt rá egy szövetségi ügynök, amikor autójával felé hajtott, a golyó a szélvédőn áthatolva találta el az áldozatot.

A szövetségi bevándorlási hatóság, a Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) az újév első napjaiban indított széles intézkedéssorozatot Minneapolis körzetében, 2000 ügynök bevetésével annak érdekében, hogy illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók után kutasson, valamint bűncselekményeket, visszaéléseket tárjon fel.

Minnesota államban decemberben egy oknyomozó újságíró hozta nyilvánosságra azt a széles csalássorozatot, ami a megállapítások szerint elsősorban az államban élő szomáliai közösség szervezeteit érinti, és aminek teljes összege elérheti a 9 milliárd dollárt.

Csütörtökön J. D. Vance alelnök a Fehér Ház sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a szövetségi vádhatóság már csaknem 100 embert helyezett vád alá a minnesotai csalássorozat nyomán, az érintettek 90 százaléka szomáliai származású. Hozzátette, hogy a nyomozó hatóság több mint 1500 idézést is kiadott, és megjegyezte, hogy a szövetségi kormány terhére elkövetett csalások érintenek további államokat, így Ohiót és Kaliforniát.

Az alelnök egyben bejelentette, hogy az igazságügyi minisztériumon belül főügyész-helyettesi posztot hoznak létre, hogy a központi segélyprogramokkal való visszaéléseket kiszűrjék, és az elkövetőket felelősségre vonják.

A washingtoni szövetségi kormányzat intézményei az elmúlt hetekben már leállították több százmillió dollár szövetségi támogatás folyósítását Minnesota állam számára, így gyermekek ellátására és az élelmiszersegélyre vonatkozó forrásokat is felfüggesztettek a vizsgálat idejére.

(MTI nyomán)