Külföld :: 2026. január 8. 08:47 ::

Egy ICE-ügynök agyonlőtt egy menekülni próbáló fehér nőt Minneapolisban - azt hihette, el akarja ütni

Egy szövetségi bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntető nőt a hatóság intézkedései elleni megmozduláson Minneapolisban szerdán.

A körülmények tisztázása érdekében az amerikai szövetségi hatóságok és Minnesota állam hatóságai egyaránt vizsgálatot indítottak.

Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán "szörnyűnek" nevezte a történteket, és az esetről megjelent videófelvételre hivatkozva azt írta, hogy a nő "professzionális agitátor" volt, aki autójával "erőszakosan, akaratlagosan és gonosz módon" el akart ütni egy bevándorlási tisztet.





El video muestra que ella bloqueaba el paso de los agentes y, cuando pretendían arrestarla, quiso… El día de hoy, un agente del ICE asesinó a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que intentaba proteger a sus vecinos ante las redadas de la migra en Minneapolis, Minnesota.El video muestra que ella bloqueaba el paso de los agentes y, cuando pretendían arrestarla, quiso… pic.twitter.com/DFfyP86Wdu January 8, 2026

Az elnök beszámolója szerint a hatósági személy a felvétel tanúsága szerint önvédelemből nyitott tüzet.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 January 7, 2026





The Trump's thugs left 3 children orphaned and without a mother today. The woman murdered by Trump's ICE troopers in Minneapolis has been identified as Renee Nicole Good.The Trump's thugs left 3 children orphaned and without a mother today. pic.twitter.com/ghADZRjYmu January 7, 2026

Az elnök a radikális baloldalt tette felelőssé a történteként, amely napi szinten fenyegeti, megtámadja és célpontnak tekinti a rendvédelmi, valamint bevándorlási hatóság ügynökeit.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a hatóság embere által halálosan megsebesített nő egy járművet használva próbált megölni egy tisztet és kollégáit, valamint hozzátette, hogy a rendvédelem ellen indított erőszakot minden választott tisztségviselőnek el kellene ítélnie.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata kormányzója az esetre reagálva "hazafias kötelességnek" nevezte a tiltakozást a Trump-adminisztráció ellen, ugyanakkor megjegyezte, hogy a tüntetésen "biztonságos" módon kell részt venni.

A szövetségi kormány álláspontját, miszerint az áldozatul esett nő autóval el akart ütni egy hivatalos személyt, a demokrata politikus propagandának minősítette.

Az amerikai bevándorlási hatóság és szövetségi ügynökségek a hét elején indítottak átfogó intézkedéssorozatot Minnesota államban, 2000 szövetségi ügynök bevonásával illegális bevándorlók megtalálása és általuk elkövetett bűncselekmények feltárása érdekében.

A közelmúltban Minnesota állam szomáliai közösségét érintő széles csalássorozatra derült fény, ami a becslések szerint akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthet.

(MTI nyomán)