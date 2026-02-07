Külföld :: 2026. február 7. 07:34 ::

Az EU 347 millió eurós beruházással növeli a tenger alatti kábelek biztonságát

A szándékos rongálás és szabotázsakciók elleni küzdelem jegyében az Európai Bizottság 347 millió eurót különített el, pályázatot írt ki, valamint új eszköztárat mutatott be a tenger alatti kábelek biztonságának, védelmének és ellenállóképességének növelésére - közölte az uniós bizottság.

Közleményében a brüsszeli testület emlékeztetett, a tenger alatti adatkábelek, amelyek a kontinensek közötti internetes forgalom 99 százalékát továbbítják, elengedhetetlenek a modern élet és az európai gazdaság számára.

Mivel az EU egyre növekvő kockázatokkal néz szembe e létfontosságú infrastruktúrát tekintve, az Európai Bizottság fokozza erőfeszítéseit a biztonság és az ellenállóképesség szavatolása érdekében - fogalmaztak.

Az uniós szintű eszköztár hat stratégiai, négy technikai, valamint egy támogatási intézkedést vázol fel a tenger alatti kábelinfrastruktúra biztonságának, védelmének és ellenállóképességének javítására. Kitér a fenyegetések, a sebezhetőségek és függőségek elemzésére, valamint kockázatelemzési forgatókönyvet határoz meg. Emellett állami finanszírozású, háromszor ötéves időszakot irányoz elő 2040-ig a tenger alatti kábelek ellenállóképességének megerősítését célzó projektek finanszírozására.

Az uniós bizottság bejelentette, hogy 2026-ban két pályázatot, egy 60 millió eurós finanszírozási felhívást tesz közzé a kábeljavító modulok, valamint egy 20 millió eurós pályázatot tesz elérhetővé az intelligens kábelrendszerek kiépítésére és biztonságuk szavatolására.

Az elsőként közzétett 20 millió euró értékű pályázati felhívás célja a tenger alatti kábelek javításához szükséges úgynevezett adaptálható modulok finanszírozása. Ezeket a modulokat a Balti-tengertől az Atlanti-óceán partvidékén keresztül a Földközi-tenger fontosabb kikötőiben, illetve hajógyáraiban helyezik el, hogy segítségükkel gyorsan helyreállíthatók legyenek a tenger alatti kábelszolgáltatások szükség esetén. A tenger alatti telekommunikációs infrastruktúrába integrált érzékelők és megfigyelőegységek továbbá valós idejű óceáni és szeizmikus adatokat gyűjtenek - írták.

Közölték azt is, hogy a jelenleg érvényes, 2024-2027 közötti többéves uniós munkaprogram keretében az Európai Bizottság összesen 533 millió eurót különített el a tenger alatti kábelinfrastruktúra biztonságát szavatoló projektekre, ebből 186 millió eurót már odaítéltek 25 projektnek. Ezt megelőzően, 2021 és 2024 között az EU 420 millió eurót biztosított 51 gerinckábel-összeköttetési projektnek - tették hozzá.

(MTI)