Migránsokat sújtó erőszak miatt aggódik a német szélsőbal

Németországban továbbra sem csökken az állítólagos menekültek elleni támadások száma: 2025 negyedik negyedévében 204 bűncselekményt jegyeztek fel migránsttáborokban, illetve azokon kívül - derül ki a belügyminisztérium által közzétett adatokból.

Az információ kiadását a Baloldal nevű párt egyik politikusa kérte, és a Frankfurter Rundschau című lap hozta nyilvánosságra. A kétszáznégyből harminckét támadás volt erőszakos sértegetés, míg másik harminchárom bűncselekményt - közöttük gyújtogatást - politikai indítékból menekülttáborok ellen követtek el. Az adatok szerint huszonöt ember, közöttük egy gyermek sérült meg.

Az adatok nem teljesek, sok bűncselekmény csak késéssel kerül be a statisztikákba - áll a jelentésben. "A menekültek elleni támadások évekig a mindennapi élet részei voltak Németországban" - mondta a lapnak az információt kikérő Clara Bünger. Az ide biztonságos és méltó életet keresve utazó embereket zaklatják, fenyegetik, sőt fizikai támadásokat is elkövetnek ellenük. "Soha sem szabad hozzászoknunk az ilyen körülményekhez" - figyelmeztetett a politikus. Az elkövetők ellen bűnvádi eljárást kell indítani, de az ún. menekültek számára jobb védelemre van szükség az álláspontja szerint.

(MTI nyomán)