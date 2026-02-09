Külföld :: 2026. február 9. 14:27 ::

Pár órával szabadulása után ismét őrizetbe került egy ellenzéki politikus Venezuelában

Mindössze pár órával szabadulása után ismét hatósági őrizetbe került Juan Pablo Guanipa ellenzéki politikus Venezuelában. A politikus fia és a Nobel-békedíjas María Corina Machado szerint Guanipát erőszakkal hurcolták el.

"Pár perccel ezelőtt Juan Pablo Guanipát elrabolták Caracas Los Chorros negyedében" - írta Machado az X-en. Közölte, hogy felfegyverzett, civil ruhás férfiak érkeztek négy járművel, és erőszakkal elszállították. "Azonnali szabadon bocsátását követeljük" - jelentette ki Machado.

A venezuelai ügyészség ezzel párhuzamosan közölte, hogy a politikus letartóztatását kérték a szabadlábra helyezés feltételeinek megszegése miatt. Az újbóli őrizetbe vétel tényét azonban a közlemény nem erősítette meg.

A Foro Penal emberi jogi szervezet szerint január 8. óta legalább 383 politikai foglyot engedtek szabadon Venezuelában. Február 8-án pedig mintegy 35-en szabadultak, köztük Guanipa, Freddy Superlano és Perkins Rocha ügyvéd.

Guanipát több mint nyolc hónap fogva tartás után engedték szabadon, miután a hatóságok korábban azzal vádolták, hogy terrortámadásra vonatkozó összeesküvést vezetett. Superlanót a 2024-es elnökválasztás után tartóztatták le, és felesége szerint hónapokat töltött elszigeteltségben. Rocha ellen 2024 augusztusában emeltek terrorizmussal kapcsolatos vádakat. Mindhárman ártatlannak vallották magukat.

A venezuelai kormány amnesztiatörvényt készít elő, amely kegyelmet adna a politikai tüntetésekben részt vevőknek vagy a közszereplőket bírálóknak, visszaadná lefoglalt vagyonukat, valamint visszavonná a nemzetközi körözéseket. A jogszabály első parlamenti szavazáson már átment, de hatályba lépéséhez újabb jóváhagyás szükséges.

Hivatalos közlés szerint a venezuelai hatóságok eddig mintegy 900 embert engedtek szabadon, de nem tisztázott, milyen időszakot ölel fel ez az adat, és nincs nyilvános névlista sem. Ugyanakkor a kormány tagadja, hogy politikai foglyokat tartana fogva, és azt állítja, a bebörtönzöttek köztörvényes bűncselekményeket követtek el. A Foro Penal becslése alapján viszont mintegy 800 politikai fogoly lehet Venezuelában, közülük sokakat a 2024-es, csalás vádjával beárnyékolt elnökválasztás utáni tiltakozások során tartóztattak le.

(MTI)