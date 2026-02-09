Külföld, Videók :: 2026. február 9. 21:55 ::

Kalasnyikovokkal támadt pénzszállítókra egy símaszkos banda Olaszországban

Hétfő reggel fegyveres támadás érte a Battistolli biztonsági cég két páncélozott pénzszállító járművét Olaszországban, a Brindisit Leccével összekötő 613-as gyorsforgalmi úton, a Lecce felé vezető oldalon – írja az olasz BrindisiReport nyomán az Index. A beszámoló szerint az akció helyi idő szerint nem sokkal reggel 8 óra előtt történt Cerano és San Pietro Vernotico között, amikor egy Kalasnyikovokkal felfegyverzett, símaszkos csoport megállásra kényszerítette a konvojt.

A támadásban – amiről videó készült – lövések dördültek, majd a pénzszállító jármű oldalát felrobbantották, ezután üldözés indult, amelynek végén két gyanúsítottat őrizetbe vettek.

A rendelkezésre álló információk szerint legalább három „nagy teljesítményű” autóval és egy teherautóval hajtották végre az akciót, utóbbit később fel is gyújtották, hogy elzárják az utat. A támadók kék villogókkal felszerelt járműveket használtak, több lövés érte a páncélozott járműveket, amelyek egyikét a támadók fel is robbantottak. Információk szerint a támadók a menekülés közben civil autósokat is megtámadtak, az úttestre pedig szögeket szórtak, hogy lassítsák az üldözést.

A rablás végül nem járt sikerrel, és a pénzszállító járművekben utazó személyek nem sérültek meg. Az elkövetőket az olasz csendőrség üldözőbe vette, egy szolgálati autót több lövés is ért, valamint egy civil autóval is ütközött, azonban személyi sérülés nem történt. Két, Foggia tartományból származó gyanúsítottat Campo Panareo közelében állítottak meg, azonban még nem tisztázott, hogy ők a banda tagjai-e. Az eset nem előzmény nélküli: kevesebb mint két éve, 2024. július 4-én ugyanezen az úton, Torchiarolo közelében hajtottak végre hasonló akciót értékszállító ellen. Akkor a rablás sikeres volt, a zsákmány értéke megközelítette a 3 millió eurót.