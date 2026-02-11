Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. február 11. 07:39 ::

Korrupció miatt vádat emeltek egy volt védelmi ipari vezető ellen Kínában

Vesztegetés és hatáskörrel való visszaélés gyanúja miatt vádat emeltek a kínai védelmi ipari felügyelet egyik volt vezető tisztségviselője ellen - közölte a legfőbb ügyészség.

A közlemény szerint Csang Csien-hua, a védelmi iparért felelős állami hivatal (SASTIND) volt helyettes vezetője jogtalan előnyöket - beleértve kenőpénzt - fogadott el, és befolyásával segített másokat. A kapott pénzösszegeket az ügyészség különösen jelentősnek minősítette.

A 64 éves tisztségviselő csaknem négy évtizedes pályafutása során korábban a China North Industries Group állami fegyvergyártó vállalatnál dolgozott, majd a védelmi ipari felügyeletnél több vezető pozíciót is betöltött - tették hozzá.

Az állami média korábbi jelentése szerint Csang ellen 2025 májusában indult vizsgálat, miután önként feladta magát a hatóságoknál. Később októberben kizárták a Kínai Kommunista Pártból.

A mostani eljárás egy átfogó átszervezés része, amelynek keretében a közelmúltban vizsgálat indult több magasrangú katonai vezető ellen. Januárban súlyos fegyelmi vétségek gyanúja miatt indítottak vizsgálatot a 75 éves Csang Ju-hszia ellen, aki a befolyásos Központi Katonai Bizottság (CMC) alelnöke, és egy másik magas rangú tisztségviselővel szemben is - közölte akkor a kínai védelmi minisztérium.

(MTI)