A palesztin nép melletti szolidaritásra szólított fel az Afrikai Unió elnöke - Olaszország elfogadja a meghívást a Béketanácsba

A palesztin nép melletti szolidaritásra szólított fel szombaton az Afrikai Unió elnöke, leszögezve: meg kell állítani a palesztinok elleni népirtást.

Mahmúd Ali Júszuf a szervezet addisz-abebai csúcstalálkozóján kijelentette: "a palesztin nép szenvedése megszólítja az emberek lelkiismeretét".

Beszédében kitért az afrikai kontinens válságaira is, példaként említve Szudánt, Szomáliát és a Száhel-övezet országait, leszögezve, hogy a konfliktusokban mindig a civilek fizetik meg az instabilitás árát.

"Úgy tűnik, nehéz elhallgattatni a fegyvereket a mi kontinensünkön is" - jelentette ki, aggodalmának adva hangot egyes afrikai államok politikai és intézményi nehézségei miatt.

A csúcstalálkozón Mohamed Musztafa, a Palesztin Hatóság miniszterelnöke is felszólalt, és tolmácsolta a palesztin elnök üzenetét, amelyben Mahmúd Abbász felszólította Izraelt: "távolítson el minden akadályt a (Hamásszal tavaly októberben kötött) tűzszüneti terv megvalósítása útjából", azt vetve a zsidó állam szemére, hogy a megállapodást többször megszegte.

A csúcstalálkozón - tiszteletbeli meghívottként - részt vett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is, aki azt mondta, hogy kormánya és afrikai partnerei legutóbbi megbeszéléseinek középpontjában az afrikai országok adósságterhei álltak. Bejelentette: Róma úgy döntött, kezdeményezi az éghajlatváltozás által különösen sújtott államok adósságainak felfüggesztését, részleteket azonban nem említett, és nem nevezte meg a szóban forgó országokat sem.

Az olasz kormány külpolitikájának egyik fontos eleme az afrikai államokkal folytatott együttműködés, elsősorban a fejlesztési támogatások növelésével kapcsolatos, két évvel ezelőtt életre hívott Mattei-terv alapján, amely a kivándorlás helyett a helyben boldogulás ösztönzésére épül.

Olaszország elfogadja a meghívást a Béketanácsba

Meloni ezt az alkalmat használta fel arra, hogy bejelentse: Olaszország elfogadja a meghívást a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Béketanácsba, és megfigyelő országként részt fog venni annak munkájában. Meloni korábban azt mondta: teljes jogú tagként azért nem tud részt venni benne, mert az ellentétes volna az olasz alkotmánnyal. A megfigyelői státuszt most jó megoldásnak nevezte. Az európai, és ezen belül az olasz jelenlét fontos a Közel-Keleten az ottani konfliktusok megoldása érdekében - hangsúlyozta Addisz-Abebában.

Abij Ahmed etióp miniszterelnök méltatta hazája és Olaszország kapcsolatait, leszögezve, hogy Róma "a partnerséggel kaput nyitott Afrikának Európára", és hozzáfűzte: eljött az idő, hogy a szavakat tettekre váltsák.

"Afrika energikus és kreatív lakossága, illetve Európa tapasztalatai, technológiája és tőkéje segítségével olyan megoldások születhetnek, amelyek felvirágoztatják kontinensünket" - húzta alá Abij Ahmed.

Eközben ugyancsak szombaton Hszi Csin-ping kínai elnök - akit a kínai állami média idézett - szintén bejelentette, hogy Peking május elsejétől eltörli a vámokat Afrika összes országával szemben, a mentesség alól csak Eswatini képez majd kivételt.

Ennek oka, hogy Eswatini elismeri Tajvan önállóságát, és diplomáciai kapcsolatot tart fenn vele - miközben Kínával nem -, Afrikából az utolsó országként.

Kína a fekete kontinens első számú kereskedelmi partnere, és a régió nagy infrastrukturális beruházásainak finanszírozásában is jelentős szerepet vállal, különösen az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében.

