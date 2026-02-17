Külföld :: 2026. február 17. 19:24 ::

A német közszolgálati tévé bocsánatot kért egy amerikai kitoloncolásokat bemutató riport miatt

A német közszolgálati televízió, a ZDF bocsánatkérésre kényszerült kedden egy olyan, az Egyesült Államokban végrehajtott kitoloncolásokat bemutató riportja miatt, amelyről kiderült, hogy valótlan, a mesterséges intelligenciával generált felvételeket is tartalmazott anélkül, hogy erre felhívta volna a nézők figyelmét.

Az amerikai Bevándorlási és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement - ICE) által szervezett riportban - amelyet vasárnap esti hírműsorában mutatott be a ZDF - a mesterséges intelligencia által létrehozott felvételen egy nőt mutattak, amint két gyermekével együtt elvezették a rendvédelmi erők. Egy másik, Floridában felvett, és egy gyermek őrizetbe vételét bemutató jelenetről pedig az derült ki, hogy valós történetet ábrázolt ugyan, de 2022-ben vették fel.

Anne Gellinek, a ZDF főszerkesztő-helyettese az elnézést kérő nyilatkozatában elismerte, hogy mindkét felvétellel megsértették a csatorna műsorkészítési alapelveit, és egyiket sem lett volna szabad adásba engedniük. Elismerte, hogy a jelenetek közlésekor a belső szabályzat szerint fel kellett volna tüntetniük az elkészítés módját, illetve idejét; de hozzátette, hogy a hibákat kijavították, és mindkét felvételt módosították.

Nathanael Liminski, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány sajtó- és médiaügyekben illetékes minisztere a Stern magazinnak adott nyilatkozatában "óriási kudarcnak" minősítette a ZDF riportját, arra is figyelmeztetve, hogy "a közszolgálati műsorszolgáltatás csak megbízható és kiegyensúlyozott információk bemutatásával láthatja el tájékoztatási feladatát".

(MTI)