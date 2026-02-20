Külföld :: 2026. február 20. 08:47 ::

Trump nyilvánosságra hozza az amerikai UFO-aktákat, miután Obama űrlények létezéséről beszélt

Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a védelmi minisztériumot és a kapcsolódó ügynökségeket az UFO-akták nyilvánosságra hozására, írja a Guardian nyomán a Telex. Az amerikai elnök azután rendelte el az összes, idegen élet utáni kutatásáról szóló dokumentum létrehozását, hogy az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke, Barack Obama állította, léteznek földönkívüliek.

Obama a múlt hétvégén beszélt arról egy podcastben arra a kérdésre, hogy igaziak-e a földönkívüliek, hogy „igaziak, de én nem láttam őket”. Obama azt is mondta, hogy az 51-es körzetben nem tartanak UFO-kat, nincs ott „semmilyen földalatti létesítmény, hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, amit még az Egyesült Államok elnöke elől is eltitkoltak”. Később azt mondta, nem látott bizonyítékot a Föld és az idegenek közötti kapcsolatfelvételre, de szerinte statisztikailag akkora a világegyetem, hogy kizárt, hogy ne éljen még valahol valami.

Donald Trump ezután azzal vádolta Obamát, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra, ő maga pedig nem tudja, hogy a földönkívüliek valódiak-e. Obamáról azt mondta: „talán kihúzhatom őt a bajból, ha feloldom a dokumentumok titkosítását”. „Én soha nem beszélek róla. Sokan, igen, sokan hisznek benne” – mondta Trump arról, hogy mit gondol az űrlényekről.

Az UFO-k iránti közérdeklődés Amerikában és globálisan azután robbant be újra, hogy a Pentagon és a kormány néhány dolgozója 2017-ben ismeretlen tárgyakról készült videókat szivárogtatott ki az amerikai médiának. 50 év után először, 2022-ben emiatt UFO-kkal kapcsolatos meghallgatásokat tartottak ismét Amerikában, a meghallgatások végén arra jutottak, hogy valószínűleg drónok voltak a felvételen. A Pentagon ezután nagyobb átláthatóságot ígért az űrlénytémában.