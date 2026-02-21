Toulouse-ban Antoine, a francia golf egyik legnagyobb tehetsége és 21 évesen már háromszoros bajnoka, 2025 májusában éjszaka hazafelé tartott, amikor belekötött egy hajléktalan, és szétverte a fején egy üveget – írta meg a Gerilla a Ladepeche nevű francia hírportál alapján.
Ő megpróbálta elállítani a vérzést, és segítségül hívott két arra járó 16 éves „fiatalt”, akik sajátos módját választották a segítségnyújtásnak: felrúgták az áldozatot, és ők is összeverték a földön. Antoine végül olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy fel kellett hagynia a sporttal.
A bíróság „hihetetlenül szigorú” ítéletei most sújtottak le: a csöves másfél év börtönt kapott, míg az egyik kiskorút kötelezték egy állampolgársági tanfolyam elvégzésére.