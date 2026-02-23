Külföld :: 2026. február 23. 21:36 ::

Számos lavinaszerencsétlenség történt az elmúlt napokban az Alpokban

Továbbra is nagy a lavinaveszély Ausztriában, ahol február 15. óta tizenketten vesztették életüket lavinabalesetben, közülük kilencen Tirolban. Hétfőn az 5-ös skálán 4-es riasztás volt érvényben a tartományban, de magas a veszély szintje Vorarlbergben is.

A hét végén 450 hegyi mentő dolgozott negyven lavina okozta incidensnél Tirolban - közölte a tartomány sajtóközleményben hétfőn. Február 13. óta a rendőrségen mintegy hatvan beavatkozást jegyeztek fel az alpesi rendőrség részvételével. A mentésekben az osztrák hadsereg is részt vett.

Astrid Mair tiroli biztonsági miniszter szerint mivel a felhívások és figyelmeztetések süket fülekre találnak, fontolóra kell venni más intézkedéseket is. Szerinte egyedül annak lesz hatása, ha keményen megfizettetik a mentés költségeit azokkal, akik a tilalom ellenére mennek síelni, vagy letérnek a kijelölt sípályákról.

Észak-Olaszországban három ember halt meg lavina következtében.

A dél-tiroli Meranóban, a Merano 2000 síterepen egy férfit sodort el a hógörgeteg - közölte vasárnap az olasz hegyimentő szolgálat. A mentők nagy erőkkel keresték, de holtan találtak rá.

A svájci határ közelben fekvő Aosta-völgyben szintén lavinabaleset történt. A hegyi mentők a Val-d’Ayas közelében, 3000 méter magasan találtak rá egy betemetett síelő élettelen testére. Az áldozat állampolgársága egyelőre nem ismert.

Az észak-olaszországi a Dolomitokban található Trentino-hegységben, a Vajolet tornyok közelében vasárnap éjjel egy 28 éves hegymászó halt meg - közölték hétfőn a mentők.

A férfi társnőjével vasárnap hótalpon haladt, amikor egy lavina mindkettőjüket elsodorta. A nő sértetlenül megúszta a balesetet, de a társát betemette a hó.

A kutatás nehézségekbe ütközött, mert a férfinél nem volt lavinajelző készülék. A mentők két óra múlva találtak rá, egy trentói kórházba szállították, ahol hétfőre virradó éjjel belehalt sérüléseibe.

Svájcban egy svájci-holland kettős állampolgár halt meg lavinában a Svájci-Alpok déli részén fekvő Verbier-ben. A síelőt mintegy 2600 méter magasan sodorta el egy lavina. A wallisi hegyi mentők és a kanton rendőrsége két helikopterrel sietett a helyszínre, de a férfi az ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A Svájci-Alpokban fekvő Graubünden kantonban a mentők vasárnap találták meg egy lavina alatt egy szerda óta eltűnt 25 éves olasz hegymászó holttestét.

(MTI)