Japán azt követeli Teherántól, hogy azonnal bocsássák szabadon egy Iránban letartóztatott állampolgárát - jelentette be Ozaki Maszanao kabinetfőtitkár-helyettes szerdán újságíróknak.
Elmondta, hogy a japán állampolgárt január 20-án vették őrizetbe Iránban. További részleteket nem közölt.
A Szabad Európa Rádió korábban arról számolt be, hogy Iránban letartóztatták és egy teheráni börtönbe szállították a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK teheráni irodájának vezetőjét. Az NHK viszont biztonsági megfontolásokra hivatkozva nem erősítette meg, hogy őrizetbe vették egyik alkalmazottját Iránban.
(MTI)