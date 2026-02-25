Külföld :: 2026. február 25. 16:14 ::

Fogva tartanak egy japán állampolgárt Iránban, Tokió azonnali szabadon bocsátását követeli

Japán azt követeli Teherántól, hogy azonnal bocsássák szabadon egy Iránban letartóztatott állampolgárát - jelentette be Ozaki Maszanao kabinetfőtitkár-helyettes szerdán újságíróknak.

Elmondta, hogy a japán állampolgárt január 20-án vették őrizetbe Iránban. További részleteket nem közölt.

A Szabad Európa Rádió korábban arról számolt be, hogy Iránban letartóztatták és egy teheráni börtönbe szállították a japán közszolgálati műsorszolgáltató, az NHK teheráni irodájának vezetőjét. Az NHK viszont biztonsági megfontolásokra hivatkozva nem erősítette meg, hogy őrizetbe vették egyik alkalmazottját Iránban.

(MTI)