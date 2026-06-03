Lezuhant szerdán a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere. A rendőrség tájékoztatása szerint a személyzet három tagja életét vesztette.
A szerencsétlenség a délnyugat-angliai Devon megyében, Okehampton kisváros közelében történt, egyelőre ismeretlen okokból.
Keir Starmer brit miniszterelnök a londoni alsóház szerdai ülésnapján arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a helikopter gyakorlórepülést végzett, amikor lezuhant.
Starmer elmondta: az áldozatok hozzátartozói türelmi időszakot kértek, mielőtt a hatóságok további részleteket hoznának nyilvánosságra.
A BBC értesülése szerint egy Merlin típusú helikopter zuhant le. A gép a szerencsétlenség helyszínéhez közeli Yeovilton haditengerészeti támaszpontján állomásozott.
A Merlin helikoptereket elsődlegesen tengeralattjárók elleni műveletekre fejlesztették ki, de alkalmasak kutató-mentő feladatokra, teher- és csapatszállításra, valamint tengeri járőrözésre is.
A délnyugat-angliai térségben gyakran végeznek gyakorló repüléseket a brit fegyveres erők helikopterei.
(MTI)