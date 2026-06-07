Külföld, Tudomány és technika :: 2026. június 7. 06:56 ::

Felmérés: a német vállalatok több mint fele használ MI-alapú megoldásokat az üzleti folyamatai során

A német vállalatok több mint fele alkalmaz már mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat üzleti folyamataiban, és a technológia terjedése tovább gyorsul a gazdaságban - derült ki az müncheni székhelyű ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb felméréséből.

Az ifo (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschungan der Universität München e.V.) májusi kutatása szerint a vállalatok 54,5 százaléka használ mesterséges intelligenciát (MI), szemben az egy évvel korábbi 40,9 százalékkal. További 16 százalék a technológia bevezetését tervezi, míg 21,6 százalék még vizsgálja annak alkalmazási lehetőségeit.

"A mesterséges intelligencia végérvényesen széles körben megjelent a német gazdaságban. A bevezetés dinamikája magas" - kommentálta Klaus Wohlrabét, az ifo felméréseiért felelős vezetője a közleményt.

Az MI elterjedtsége ágazatonként jelentős eltéréseket mutat. Az iparban a vállalatok 58,7 százaléka használ ilyen megoldásokat, míg a szolgáltató szektorban 56,2 százalék ez az arány. A kereskedelemben a használat közel 45 százalékra emelkedett. Különösen gyors növekedés figyelhető meg az építőiparban, ahol három év alatt 7,1 százalékról 39,8 százalékra nőtt az MI-t alkalmazó cégek aránya.

A felmérés szerint a nagyvállalatok gyorsabban vezetik be az új technológiát, mint a kisebb cégek. A nagyvállalatok 67,2 százaléka használ mesterséges intelligenciát, míg a kisvállalatoknál 51,2 százalék, a közepes méretű vállalkozásoknál pedig 47,2 százalék ez az arány.

A mesterséges intelligenciát használó cégek körében elsősorban külső fejlesztésű alkalmazások terjedtek el. A vállalatok közel háromnegyede fizetős külső MI-megoldásokat alkalmaz, 48,4 százalék pedig ingyenes rendszereket is használ. Kizárólag ingyenes alkalmazásokra a cégek 22,5 százaléka támaszkodik. Saját MI-rendszert ugyanakkor csak a vállalatok 18,7 százaléka fejleszt.

A technológiát jelenleg elsősorban meglévő munkafolyamatok támogatására használják. A leggyakoribb alkalmazási területek az adminisztráció, az adatelemzés, a programozás, az üzleti levelezés és az információkeresés. Emellett számos vállalat alkalmazza a mesterséges intelligenciát tervezési, kontrolling- és ügyfélkommunikációs feladatoknál is. Az iparban egyre nagyobb szerepet kap a minőségellenőrzésben, a termeléstervezésben és a karbantartásban is.

"A vállalatok elsősorban ott vetik be a mesterséges intelligenciát, ahol konkrét hatékonyságnövekedést várnak tőle. Különösen a rutinfeladatok és a nagy mennyiségű információ feldolgozása terén nyit új lehetőségeket" - hangsúlyozta Klaus Wohlrabe.

Az ifo intézet havi konjunktúrafelmérései keretében több ezer német vállalatot kérdez meg rendszeresen.

(MTI)