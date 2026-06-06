Külföld :: 2026. június 6. 18:56 ::

Agyonlőttek egy katolikus püspököt Mozambikban

Agyonlőtték a mozambiki Quelimane kikötőváros katolikus püspökét, Osorio Citora Afonsót szombaton - jelentette be a délkelet-afrikai ország rendőrsége.

A rendőrség szóvivője a püspök rezidenciája előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Osorio Citora Afonsót "mellkason, szíven" lőtték, "valószínűleg egyetlen golyóval". Hozzátette, hogy egyelőre nem tud további részleteket közölni az ügyről.

A Mozambiki Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a püspökre "rejtélyes körülmények között, holtan találtak rá, és az ügy részleteit tisztázni kell".

Daniel Chapo mozambiki elnök hivatala szintén közleményt adott ki, amelyben "pótolhatatlan veszteségnek" nevezte a püspök halálát a mozambiki társadalom számára, hangot adva "mély szomorúságának és megdöbbenésének".

Osorio Citora Afonsót - aki 2025 augusztusa óta volt a több százezer lakosú Quelimane püspöke - áprilisban nevezte ki a beirai érsekség ideiglenes vezetőjévé XIV. Leó pápa.

Az egykori portugál gyarmat Mozambik lakosságának mintegy 27 százaléka vallja magát katolikusnak a legutóbbi, 2017-ben megtartott népszámlálás adatai szerint.

(MTI)