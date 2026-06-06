Agyonlőtték a mozambiki Quelimane kikötőváros katolikus püspökét, Osorio Citora Afonsót szombaton - jelentette be a délkelet-afrikai ország rendőrsége.
A rendőrség szóvivője a püspök rezidenciája előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Osorio Citora Afonsót "mellkason, szíven" lőtték, "valószínűleg egyetlen golyóval". Hozzátette, hogy egyelőre nem tud további részleteket közölni az ügyről.
A Mozambiki Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a püspökre "rejtélyes körülmények között, holtan találtak rá, és az ügy részleteit tisztázni kell".
Daniel Chapo mozambiki elnök hivatala szintén közleményt adott ki, amelyben "pótolhatatlan veszteségnek" nevezte a püspök halálát a mozambiki társadalom számára, hangot adva "mély szomorúságának és megdöbbenésének".
Osorio Citora Afonsót - aki 2025 augusztusa óta volt a több százezer lakosú Quelimane püspöke - áprilisban nevezte ki a beirai érsekség ideiglenes vezetőjévé XIV. Leó pápa.
Az egykori portugál gyarmat Mozambik lakosságának mintegy 27 százaléka vallja magát katolikusnak a legutóbbi, 2017-ben megtartott népszámlálás adatai szerint.
(MTI)