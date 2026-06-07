Külföld :: 2026. június 7. 23:15 ::

Az AstraZeneca vezetője szerint az MI felpörgeti a gyógyszerkutatást

A mesterséges intelligencia már most kézzelfogható eredményeket hoz a gyógyszerfejlesztésben – állítja az AstraZeneca vezérigazgatója, Pascal Soriot, aki szerint a technológia gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az új készítmények kutatási és fejlesztési folyamatát - írta meg a Cnbc alapján a Portfolio.

Soriot a CNBC csatornának adott interjújában kifejtette, hogy a technológia legfőbb értéke az iparágban a termelékenység növelése.

A vállalat a Tempus AI céggel együttműködve olyan eszközt fejlesztett ki, amely a klinikai és laboratóriumi adatok együttes elemzésével képes előrejelezni a III. fázisú klinikai vizsgálatok sikerének valószínűségét. Ez azért különösen értékes, mert egyetlen ilyen vizsgálat költsége a 300 és 500 millió dollár közötti összeget is elérheti, így a sikerességi ráta javítása hatalmas megtakarítást jelenthet.

Soriot nyilatkozata abban az időszakban hangzott el, amikor a befektetők egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a technológiába fektetett hatalmas összegek megtérülését az egészségügyben. Az AstraZeneca vezetője szerint náluk a fejlesztések már túlléptek az ígéretek szintjén, és a gyógyszerkutatás számos területén gyakorlati alkalmazásra találtak.