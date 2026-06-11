Külföld :: 2026. június 11. 21:53 ::

Lelőttek egy rendőrt Torontóban

Agyonlőttek egy rendőrtisztet csütörtökön a kanadai Torontóban. A gyanúsítottak kapcsolatba hozhatók az amerikai konzulátus épületét márciusban ért fegyveres támadás ügyével - közölte a helyi rendőrség.

Myron Demkiw rendőrfőnök elmondta, hogy a 43 éves tisztet "kora reggel egy házkutatási parancs végrehajtása közben " lövés érte, aminek következtében kórházban meghalt.

Hajnali negyed hatkor nehézfegyverzetű egységek - rohamfegyverekkel, pisztolyokkal és sokkolókkal felszerelve - vonultak be egy épületbe a városrészben.

A házkutatási parancs egy nemzetbiztonsági nyomozás keretében zajlott, amely összefügg a belvárosban lévő amerikai konzulátus ellen márciusban elkövetett fegyveres támadással. Az ügyben egy 19 éves gyanúsítottat azonosítottak, akit még keresnek, egy másik gyanúsítottat pedig kórházi őrizetben ápolnak.

A márciusi incidensben két férfi szállt ki egy fehér Honda RV SUV terepjáróból hajnali fél ötkor, többször rálőtt a konzulátus épületére, majd elmenekült. A támadásban az épület homlokzata megrongálódott, és bár az épület nem volt üres, személyi sérülés nem történt. Ezt megelőzően több zsinagógára is rálőttek a kanadai városban.

Az incidens nyomán megerősítették a torontói amerikai és izraeli diplomáciai épületek védelmét.

(MTI)