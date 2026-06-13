Külföld, Háború :: 2026. június 13. 08:15 ::

Nem pápa vagy bíró lenne a NAÜ-főigazgató, ha az ENSZ főtitkárává választanák

Józan diplomáciával kíván az ENSZ főtitkárává válni Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

Pénteki bécsi sajtótájékoztatóján az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartatásán őrködő szakosított szervezetét vezető Grossi kijelentette: "Véleményem szerint a főtitkár nem laikus pápa vagy bíró. A főtitkár azért van, hogy megoldja a problémákat".

A 65 éves argentin diplomata egyike a legszélesebb körben ismert jelölteknek.

"Egy gyakorlatias főtitkár több, mint egy olyan valaki, aki ujjal mutogat" – mondta,

A jelenlegi főtitkár, António Guterres arról ismert, hogy nyíltan ostorozza a nemzetközi szabályok feltételezett megsértését, ami miatt egyebek mellett Izraellel is "haragban van". (Felháborító antiszemitizmus ez a népirtókkal szemben - a szerk.)

Grossi a nemzetközi sajtó képviselői előtt hangsúlyozta, hogy az ENSZ legfőbb vezetőjének párbeszédben kell maradnia a vezető politikusokkal. Ha valakit bűnözőnek nyilvánít, megszakad a párbeszéd, anélkül, hogy bármilyen problémát megoldottak volna.

Grossi az ilyen megközelítésre példaként az Oroszország és Ukrajna közötti közvetítői szerepét említette.

A NAÜ vezetőjeként több korlátozott tűzszünetről tárgyalt a zaporizzsjai atomerőmű körüli frontvonalon, hogy lehetővé váljanak az atombaleset elkerüléséhez szükséges javítások. Eközben kerülte, hogy elítélje Oroszországot mint az ukrajnai atomerőművet megszálló hatalmat.

(MTI)