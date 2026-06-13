Józan diplomáciával kíván az ENSZ főtitkárává válni Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.
Pénteki bécsi sajtótájékoztatóján az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartatásán őrködő szakosított szervezetét vezető Grossi kijelentette: "Véleményem szerint a főtitkár nem laikus pápa vagy bíró. A főtitkár azért van, hogy megoldja a problémákat".
A 65 éves argentin diplomata egyike a legszélesebb körben ismert jelölteknek.
"Egy gyakorlatias főtitkár több, mint egy olyan valaki, aki ujjal mutogat" – mondta,
A jelenlegi főtitkár, António Guterres arról ismert, hogy nyíltan ostorozza a nemzetközi szabályok feltételezett megsértését, ami miatt egyebek mellett Izraellel is "haragban van". (Felháborító antiszemitizmus ez a népirtókkal szemben - a szerk.)
Grossi a nemzetközi sajtó képviselői előtt hangsúlyozta, hogy az ENSZ legfőbb vezetőjének párbeszédben kell maradnia a vezető politikusokkal. Ha valakit bűnözőnek nyilvánít, megszakad a párbeszéd, anélkül, hogy bármilyen problémát megoldottak volna.
Grossi az ilyen megközelítésre példaként az Oroszország és Ukrajna közötti közvetítői szerepét említette.
A NAÜ vezetőjeként több korlátozott tűzszünetről tárgyalt a zaporizzsjai atomerőmű körüli frontvonalon, hogy lehetővé váljanak az atombaleset elkerüléséhez szükséges javítások. Eközben kerülte, hogy elítélje Oroszországot mint az ukrajnai atomerőművet megszálló hatalmat.
(MTI)